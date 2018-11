Astronomia | le code delle comete “scompigliate” dal vento solare

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) Deve il nome all’astronomo che l’ha osservata per la prima volta il 7 agosto 2006 ed è stata unapiù luminose e visibili dalla Terra negli ultimi 50 anni: si tratta della cometa McNaught, classificata con il codice C/2006 P1, che torna agli onori della cronaca per uno studio dedicato a polveri ecometarie. La ricerca, recentemente pubblicata su Icarus, è stata illustrata nell’articolo “Fine-scale structure in cometary dust tails I: Analysis of striae in Comet C/2006 P1 (McNaught) through temporal mapping”; l’indagine, che ha visto la partecipazione della Nasa e del Naval Research Laboratory di Washington, è stata coordinata dall’University College London. A pochi mesi dalla scoperta, nel gennaio 2007, C/2006 P1 divenne particolarmente luminosa e visibile – anche di giorno e a occhio nudo – nel cielo dell’emisfero terrestre meridionale, assumendo un aspetto somigliante ...