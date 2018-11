Assemblea elettiva Coldiretti nazionale

Lega Pro - al via l’Assemblea elettiva : il saluto di Infantino a Ghirelli : L’assemblea elettiva della Lega Pro è iniziata con un discorso di saluto del neo presidente della Figc nonché ex numero uno della terza serie, Gabriele Gravina. Presenti fra gli altri all’interno della sala auditorium della sede della Lega Pro, il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, il presidente della Lega serie D Cosimo Sibilia, il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, Gianni Rivera, gli ex presidenti ...

Coldiretti : il 7 novembre l’Assemblea elettiva - focus sul maltempo : Mercoledì 7 novembre in Via XXIV Maggio 43 a Roma dalle ore 9,30 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi si svolge l’assemblea nazionale con gli agricoltori provenienti dalle campagne di tutte le regioni e i movimenti dei giovani delle donne e dei pensionati che eleggeranno il nuovo Presidente della Coldiretti, in rappresentanza di 1,6 milioni di iscritti. Al centro dei lavori i primati qualitativi e di sicurezza alimentare della produzione Made ...

La FIGC ha il suo nuovo presidente : Gravina votato dal 97 - 2% dell’Assemblea elettiva : Gravina è il nuovo presidente della FIGC: i dettagli sull’elezione del nuovo numero uno della federazione italiana Gabriele Gravina è stato eletto nuovo presidente della FIGC. E’ bastato un solo turno di votazioni per eleggere il nuovo numero uno della federazione italiana: 97,2% dei voti per Gravina: i voti validamente espressi sono stati 485,77. Il quorum era pari a 364,33 e Gravina ha ottenuto 472,15 voti, pari a 97,2%. Le ...

Assemblea elettiva FIGC - Ferrero mai banale : “chi è Gravina? Spero comunque che faccia le giuste riforme” : Il presidente della Sampdoria ha parlato all’arrivo all’Hotel Hilton per l’elezione del presidente della FIGC, esprimendo le proprie considerazioni “La prima riforma che deve fare Gravina una volta eletto è che la Lega di A sia al di sopra di tutte le altre componenti“. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, commentando l’imminente elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della ...

Figc : aperta l'Assemblea elettiva : ANSA, - FIUMICINO, ROMA,, 22 OTT - Si è aperta a Fiumicino l'assemblea elettiva della Federazione italiana gioco calcio, Figc, per eleggere il nuovo presidente. Il candidato unico è Gabriele Gravina, ...

Assemblea elettiva FIGC : Gravina verso la presidenza : Gravina sarà il nuovo presidente della FIGC, il commissario straordinario Roberto Fabbricini è pronto a lasciarli il posto “L’unico dubbio sull’Assemblea elettiva FIGC credo possa essere in quale votazione riesca ad essere eletto Gravina, se alla prima, che richiede il 75% dei voti, o la seconda che prevede il 66%. Io credo sarebbe un buon segnale votarlo alla prima per ridare corposità alla compattezza che si è creata ...

Calcio donne : slitta Assemblea elettiva : ANSA, - ROMA, 4 OTT - slitta l'assemblea elettiva della divisione del Calcio femminile inizialmente prevista per il 9 ottobre. Lo apprende l'Ansa. L'ufficializzazione della decisione sarà annunciata a ...

Figc - Assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’assemblea; ...

Figc - il commissario Fabbricini convoca l'Assemblea elettiva per il 22 ottobre : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

