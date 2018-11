ASIA PAKISTAN - Leader religiosi islamici | Difendiamo il Profeta | ma Asia Bibi è

ASIA Bibi - appello all'Italia : «Fateci uscire dal Pakistan - nostra vita in pericolo» : «Fateci uscire dal Pakistan, siamo in pericolo». Lancia un appello all'Italia il marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata 8 anni fa all'impiccagione per blasfemia e...

L'appello disperato del marito di ASIA Bibi : “Aiutateci a lasciare il Pakistan” : Una videochiamata diffusa dall'associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre aumenta la preoccupazione per la sorte di Asia Bibi e della sua famiglia. Nel video, pubblicato su YouTube, il marito della donna cristiana prigioniera in carcere a causa delle minacce degli islamisti che contestano la sentenza

"Aiutateci a uscire dal Pakistan". Appello del marito di ASIA Bibi - il ministro Salvini : "Ci stiamo lavorando con discrezione" : "Ci stiamo lavorando con altri Paesi occidentali, con discrezione per evitare problemi in loco alla famiglia che vuole avere un futuro. Posso assicurare che io, da ministro ma anche da leghista, ci tengo che donne e bambini a rischio della vita, possano avere un futuro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al programma 'Non stop news' di Rtl 102.5 intervistato da Pierluigi Diaco sulla richiesta d'aiuto all'Italia del marito ...

ASIA Bibi - l'avvocato : 'Ho lasciato il Pakistan contro la mia volontà' : " Non sono felice di essere qui senza di lei - ha sottolineato - ma tutti hanno detto 'No, tu sei l'obiettivo principale per il momento e tutto il mondo si occupa di Asia Bibi'. Erano dell'avviso che ...

Pakistan - maxi retata tra gli islamisti dopo le proteste per l'assoluzione di ASIA Bibi : Islamabad - Centinaia di persone sono state arrestate in Pakistan per aver attaccato la polizia e per aver commesso atti vandalici nel Paese in segno di protesta per l'assoluzione di Asia Bibi, una ...

L'avvocato di ASIA Bibi lascia Pakistan : 20.28 Ha lasciato il Pakistan L'avvocato di Asia Bibi, la donna cristiana scagionata dalla Corte Suprema dall'accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte. La decisione è stata vista damolti in Pakistan come un insultoall'Islam e al Profeta Maometto.L'avvocato di Asia Bibi, Saiful Malook,ha lasciato il Paese preoccupato per la sua incolumità, scrive il giornale The Express Tribune.

Caso ASIA Bibi - ora l'avvocato rischia la vita in Pakistan : Saif ul-Malook , nella vita, fa l'avvocato. Ed è musulmano. Ha 63 anni e il suo nome, in queste ore, sta circolando perché, a difendere Asia Bibi , la Pakistana cristiana accusata di blasfemia contro ...