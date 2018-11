: Stamane ho rinnovato l'invito a chiedere l'asilo politico in Italia per #AsiaBibi @LaStampa - SilviaCostaEU : Stamane ho rinnovato l'invito a chiedere l'asilo politico in Italia per #AsiaBibi @LaStampa - Agenzia_Ansa : L'appello del marito di Asia Bibi: 'Italia, aiutaci' #Pakistan - ilfoglio_it : Tantissime le adesioni all'appello lanciato da @giuliomeotti e rivolto alle autorità italiane perché “concedano sub… -

"Chiedo al governono:a fare uscire dal Pakistan me e la mia famiglia perchè siamo in pericolo": è l'appello urgente deldi, la donna cristiana condannata 8 anni fa all'impiccagione per blasfemia e di recente assolta dalla Corte suprema, ma che non può lasciare il Paese a causa delle proteste dei fondamentalisti islamici. Ashiq Masih ha lanciato la sua richiesta di aiuto all'in un videomessaggio in cui aggiunge:"Abbiamo difficoltà anche a trovare da mangiare".(Di martedì 6 novembre 2018)