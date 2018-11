“Asia Bibi in Italia”

ilfoglio

: L'appello del marito di Asia Bibi: 'Italia, aiutaci' #Pakistan - Agenzia_Ansa : L'appello del marito di Asia Bibi: 'Italia, aiutaci' #Pakistan - EP_President : Ho invitato il marito e la famiglia di Asia Bibi ad un incontro al Parlamento europeo. Chiedo alle autorità del Pak… - LaStampa : “L’Italia aiuti Asia Bibi a lasciare il Pakistan con tutta la famiglia” -

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma. “Chiedo al governo italiano di far uscire dal Pakistan me e la mia famiglia, siamo in pericolo”. Questo l’appello lanciato martedì tramite Aiuto alla chiesa che soffre da Ashiq Masih, il marito di Asia, la cristiana condannata all’impiccagione per “blasfemia” e assolta dalla Corte suprema