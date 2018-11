Asia Bibi e il cappio islamista

Asia Bibi - l'avvocato : 'Ho lasciato il Pakistan contro la mia volontà' : " Non sono felice di essere qui senza di lei - ha sottolineato - ma tutti hanno detto 'No, tu sei l'obiettivo principale per il momento e tutto il mondo si occupa di Asia Bibi'. Erano dell'avviso che ...

Una petizione per accogliere Asia Bibi in Italia : Ha raggiunto quasi 8mila la petizione lanciata da Giulio Meotti del Foglio alle massime autorità Italiane (il presidente della Repubblica Mattarella, il premier Conte, il ministro degli Affari Esteri e i due vicepremier) perché “concedano subito il diritto di asilo e forniscano ad Asia Bibi tutta la

Pakistan - maxi retata tra gli islamisti dopo le proteste per l'assoluzione di Asia Bibi : Islamabad - Centinaia di persone sono state arrestate in Pakistan per aver attaccato la polizia e per aver commesso atti vandalici nel Paese in segno di protesta per l'assoluzione di Asia Bibi, una ...

La storia di Asia Bibi - da otto anni nel braccio della morte "per aver offeso Maometto" : Contadina e madre di cinque figli, le accuse contro Asia Bibi risalgono al 2009 quando venne accusata di blasfemia da alcune...

L'avvocato di Asia Bibi lascia Pakistan : 20.28 Ha lasciato il Pakistan L'avvocato di Asia Bibi, la donna cristiana scagionata dalla Corte Suprema dall'accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte. La decisione è stata vista damolti in Pakistan come un insultoall'Islam e al Profeta Maometto.L'avvocato di Asia Bibi, Saiful Malook,ha lasciato il Paese preoccupato per la sua incolumità, scrive il giornale The Express Tribune.

Caso Asia Bibi - ora l'avvocato rischia la vita in Pakistan : Saif ul-Malook , nella vita, fa l'avvocato. Ed è musulmano. Ha 63 anni e il suo nome, in queste ore, sta circolando perché, a difendere Asia Bibi , la Pakistana cristiana accusata di blasfemia contro ...

Asia Bibi costretta a rimanere ancora in carcere - una misura protettiva per evitare che possa essere uccisa : Città del Vaticano - Asia Bibi assolta dalla Corte Suprema in Pakistan è costretta a restare ancora in carcere. Lo denuncia l'agenzia vaticana Fides. La donna anche se...

Asia Bibi - l’avvocato in fuga dal Pakistan fa scalo in Italia : «Ora rischio anch’io la morte» : Saif ul-Malook è atterrato a Fiumicino, ed è ripartito per Amsterdam dove è stato invitato da una Ong. Poi andrà a Parigi e intende fermarsi a Londra

Il Pakistan cede all'islam. Ora Asia Bibi resta in carcere : resta ancora appesa a un filo la sorte di Asia Bibi. Dopo il deposito del ricorso contro la sua assoluzione, il governo Pakistano ha di fatto siglato un accordo con i religiosi estremisti che chiedono che venga uccisa. La donna, cristiana perseguitata e condannata a morte nel 2010, sarebbe dovuta uscire dal carcere a breve. Ma adesso il ricorso e la mossa del governo hanno di fatto rafferddato l'ipotesi di una liberazione imminente.L'intesa tra ...

Accordo tra governo e radicali per rivedere la sentenza di Asia Bibi : 'una vergogna' : 'Ci aspettavamo - sottolinea Hussain - che le autorità agissero contro questi agenti anti-statali che infangano il nome del Pakistan in tutto il mondo e insegnassero loro che la legge è al di sopra ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - : Rinviato il rilascio della donna assolta dopo essere stata condannata a morte per blasfemia. E' l'esito del negoziato raggiunto dal governo con gli islamisti radicali, che la vorrebbero impiccata. Il ...

Asia Bibi - ecco perché va accolta : Quel che accade in Pakistan o in Egitto o in tanti altri luoghi al mondo, ci dice quanto sia decisivo interessarcene. *Presidente associazione Chiesa che soffre Italia