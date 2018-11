Asia Argento ospite a La repubblica delle donne Anteprima Blogo

Fabrizio Corona e Asia Argento - scoppia la passione - l'attrice : "E' nata una grande empatia" : Il clamoroso scoop di 'Chi': l’attrice italiana e l’ex re dei paparazzi fotografati mentre si baciano appassionatamente

Asia Argento e Fabrizio Corona sono fidanzati : “Ci dipingono come dannati”. Lo scoop e la foto del bacio su Chi : Tenetevi forte: Asia Argento e Fabrizio Corona si sono fidanzati. “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”, rivela Asia Argento in una clamorosa un’intervista verità a Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. Il ...

