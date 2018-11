Asi | a 16 giorni dalla nomina i revisori dei conti sconfessano la conferma di Battiston e

Sui 3.422 giorni di prigionia di Asia Bibi hanno taciuto (quAsi) tutti : Roma. “Ostaggio non dei barbari dell’Isis, ma di una legge” ha scritto sul Figaro Pierre-Hervé Grosjean, a capo della commissione etica della diocesi di Versailles. “Come potrebbe il paese dei diritti umani (la Francia, ndr) tacere di fronte a questa ingiustizia? Come potremmo chiudere gli occhi in

BrAsile - Cesare Battisti è sparito da giorni : temeva l'estradizione promessa da Bolsonaro : "Era qui domenica ma da lunedì non si vede più " dicono testimoni a Cananeia, cittadina dove risiedeva da aprile. Il direttore del Tribunale Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore. L'Italia ne chiede da anni l'estradizione per omicidio

BrAsile - Cesare Battisti sparito da giorni : temeva Jair Bolsonaro : Cesare Battisti è sparito da giorni a Cananeia, la cittadina del Brasile dove vive da aprile. Da lunedì scorso nessuno l'ha visto. "Era qui domenica, poi non l'ho visto più", affermano alcuni ...

BrAsile - Cesare Battisti è sparito da giorni : temeva l'estradizione promessa da Bolsonaro : "Era qui domenica ma da lunedì non si vede più " dicono testimoni a Cananeia, cittadina dove risiedeva da aprile. Il direttore del Tribunale Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore. L'Italia ne chiede da anni l'estradizione per omicidio

“Cesare Battisti è scomparso da giorni : la casa in BrAsile è vuota. Temeva Bolsonaro” : Cesare Battisti è scomparso. Da alcuni giorni a Cananéia, la città del Brasile dove si era trasferito da aprile, nessuno lo ha più visto. A riportare la notizia sono la Stampa e il Giornale. Domenica 28 ottobre è andato a votare per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, poi di lui non si hanno avuto più notizie. Dopo la vittoria del leader di estrema destra Jair Bolsonaro, era stato proprio il figlio del neopresidente su Twitter a ...

“Cesare Battisti è scomparso da giorni : la sua casa in BrAsile è vuota. Temeva l’intervento di Bolsonaro” : Cesare Battisti è scomparso. Da alcuni giorni a Cananeia, la città del Brasile dove si era trasferito da aprile, nessuno lo ha più visto. A riportare la notizia sono la Stampa e il Giornale. Domenica 28 ottobre è andato a votare per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, poi di lui non si hanno avuto più notizie. Dopo la vittoria del leader di estrema destra Jair Bolsonaro, era stato proprio il figlio del neopresidente su Twitter a ...

L'ex terrorista Battisti sparito da giorni in BrAsile : il timore per l'estradizione dopo la vittoria di Bolsonaro : Cesare Battisti è sparito da giorni a Cananeia, la cittadina del Brasile dove vive da aprile. È quanto riporta il quotidiano La Stampa, segnalando che "da lunedì scorso nessuno l'ha visto"."Chiedi di Battisti e tutti, in città, rispondono la stessa cosa: 'Era qui domenica, poi non l'ho visto più'", scrive il giornale torinese. Domenica è il giorno in cui il Brasile è andato al voto per il ...

BrAsile : leggera flessione di Bolsonaro a 5 giorni da voto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Enduro - terminata la due giorni di raduno della Maglia Azzurra tenutAsi a Bisano di Monterenzio : Unici assenti al raduno, Giacomo Redondi impegnato nell’attività agonistica negli Stati Uniti, ed Emanuele Facchetti per infortunio Allenamento, spirito di gruppo e attesa per la Sei giorni che si correrà in Cile dal 12 al 17 novembre. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il raduno della Maglia Azzurra Enduro, tenutosi ieri e oggi a Bisano di Monterenzio (BO). Il Commissario Tecnico FMI Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea ...

Yara GambirAsio - ergastolo a Massimo Bossetti/ Le mosse della difesa a 7 giorni dal verdetto (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, sette giorni fa la sentenza in Cassazione per Massimo Bossetti: per i tre gradi di giudizio è lui l'assassino. Lui continua a dirsi innocente.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip - il dramma di Fabio BAsile : 'Tre giorni di vita - pelle e ossa' - il segreto svelato : Al Grande Fratello Vip è il momento delle confessioni, a cui si lascia andare anche Fabio Basile , il quale ha raccontato alle Donatella un bruttissimo episodio della sua infanzia. 'Non sono mai ...

Asilo politico negato - 22enne del Gambia si uccide : due giorni fa gli era scaduto il permesso : Temeva di essere rimpatriato in Africa e pensava che amici e parenti lo avrebbero giudicato come un fallito. E così Amadou Jawo, un 22enne del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è tolto la ...

Focolaio di morbillo a Trieste - cinque cAsi in pochi giorni : “I pazienti non erano vaccinati” : Un Focolaio di morbillo si è registrato a Trieste, dove sono stati segnalati cinque casi in pochi giorni. Tutti i soggetti coinvolti non sarebbero in pericolo di vita: i contagi sarebbero avvenuti all'interno dell'Ospedale Maggiore. Ma non si può parlare ancora di epidemia: "Il problema è il basso tasso di vaccinazione".Continua a leggere

Vaccini - focolaio di morbillo a Trieste : 5 cAsi in pochi giorni : Registrati cinque casi di morbillo a Trieste negli ultimi giorni. “Al momento – ha detto il direttore del dipartimento di infettivologia dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (Asuits), Roberto Luzzati – non possiamo parlare di epidemia, ma dobbiamo parlare di focolaio di morbillo”. Si tratta, è stato spiegato durante un incontro con la stampa, di una donna di 58 anni con una forma grave della ...