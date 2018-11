Artissima | collezionisti e gallerie sempre più stranieri

ilsole24ore

: RT @ArtissimaFair: ?? PRESS CUTTING! Cosa comprano i collezionisti ad Artissima? Scoprilo su Il @sole24ore che racconta l'edizione 2018… - ilariabonacossa : RT @ArtissimaFair: ?? PRESS CUTTING! Cosa comprano i collezionisti ad Artissima? Scoprilo su Il @sole24ore che racconta l'edizione 2018… - ArtissimaFair : ?? PRESS CUTTING! Cosa comprano i collezionisti ad Artissima? Scoprilo su Il @sole24ore che racconta l'edizione… -

(Di martedì 6 novembre 2018) le sezioni curatoriali dacaratterizzanti die poi adattate in varie modalità da fiere di tutto il mondo sono Present Future e Back to the future. La sezione Back of the future, è ...