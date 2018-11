Aprì ai sovranisti | ora Marco Valli rischia l' espulsione dal M5s

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Sarebbe a rischiodal M5S, europarlamentare grillino eletto nel 2014. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti 5 Stelle, infatti, dopo un'inchiesta pubblicata dal Sole24ore riguardo a cv e laurea in Bocconi di'spariti' dalla Rete -e per questo sospetti- sulla sua posizione sarebbe fatta richiesta di intervento al collegio dei probiviri, l'organo disciplinare del Movimento chiamato a decretare sanzioni sugli iscritti.Qualche settimana fa lo stesso, in un'intervista a La Stampa, aveva inoltre aperto a una possibile alleanza con ieuropei, come alternativa al partito "di centro" auspicato da Di Maio, come contenitore unico delle formazioni moderate come i finlandesi di Muutos. Un progetto fragile per stessa ammissione dei pentastellati, che per voce diconfessavano il piano B in caso di fallimento: "Se non eleggeranno nessuno il nostro ...