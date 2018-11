Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...

Picchiava la figlia perché nata femmina : 3 anni e 8 mesi ad un afghano : Prendeva "a schiaffi" la figlia di poco più di un anno perché era di "sesso femminile e non maschile", come lui avrebbe voluto, e sottoponeva la moglie, che aveva sposato quando lei aveva 15 anni in Pakistan, a una lunga serie di violenze colpendola, tra l'altro, con calci e pugni, con una cinghia e stuprandola.Per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale l'uomo, un 30enne afgano, è stato condannato dal gup di Milano ...

30 mila cervelli in fuga in 10 anni - un progetto per trattenerli : ... il prossimo 10 novembre, l'Istituto Pasteur Italia prende parte alla mobilitazione internazionale dedicando la giornata di oggi al tema 'Scienza è progresso: un diritto dell'umanità' per garantire ...

Mangia una lumaca per sfida : promessa del rugby muore per un parassita dopo un'agonia di 9 anni : Sam Ballard era una giovane promessa del rugby in Australia. Un ragazzo come tanti, pieno di vita e di sogni che però si sono interrotti a 19 anni quando il giovane per puro gioco, per una sfida, ha ...

Internazionale compie 25 anni : Il 6 novembre 1993 usciva in edicola il primo numero di Internazionale. La copertina e il numero da scaricare gratuitamente. Leggi

Ossa in Nunziatura - il medico legale allontana l'ipotesi Orlandi : "Forse di una donna di 25-35 anni" | La famiglia : attendiamo il Dna : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati qualche giorno fa nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, perito nominato dal Vaticano per le analisi: "In questo momento non posso confermare molto, ma non si tratta di una adolescente".

Doping : quattro anni di squalifica a Magnini : E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia nei confronti dell'ex campione azzurro, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.

Rapina con stupro Milano - imputato condannato a 10 anni in abbreviato : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa, un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver aggredito una coppia di fidanzatini che si erano appartatati in macchina in via Chopin a Milano. Il 26enne picchiò il ragazzo di 23 anni e violentò la ragazza di 19 anni. Contro le vittime puntò una pistola rivelatasi poi un’arma giocattolo. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano, Guido Salvini, al termine del ...

Evasione fiscale : controlli a tappeto di Fisco e Finanza - 230 mila in tre anni : Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza uniscono le forze e annunciano una valanga di controlli contro l’Evasione fiscale: sono previsti infatti, per la prima volta, 230 mila controlli congiunti nel triennio 2018-2020.Il nuovo obiettivo è inserito nella convenzione tra ministero dell’economia e Agenzia delle entrate presentata ieri ai sindacati del settore. Evasione fiscale: previsioni di incasso dai controlli Competenze incrociate ...

Doping - Filippo Magnini squalificato per quattro anni : «Sentenza ridicola» : Per tutti gli anni passati in vascaPer tutte le volte che ci ha messo la faccia anche quando perdeva Per le rimontePer quella rimonta a MontrealPerché è stato davvero il capitanoPer la staffettaPer i 100 stilePer il nuotoPer l'addioIl Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha condannato a quattro anni di squalifica a Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero, che ha lasciato lo sport un anno fa. L’ex azzurro era ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

