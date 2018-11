Anm Napoli | da oggi in servizio i primi dieci nuovi autobus

Napoli - raffica di piombini contro bus Anm : vetro in frantumi - arrivano i carabinieri : Un bus dell?Anm bersagliato da una pistola a piombini . È accaduto a Ponticelli, attorno alle 17, in viale delle Metamorfosi, nei pressi dell'Ospedale del Mare. A denunciarlo Adolfo...

Cassonetti nelle strisce blu - l' Anm Napoli perde due milioni di euro : Sono circa mille i Cassonetti e le campane dei rifiuti di Asìa piazzati proprio sulle strisce blu del l'Anm , che equivalgono a 500 posti auto che l'azienda dei trasporti non può mettere a reddito. Per ...

Anm Napoli - rivolta dei controllori : a settembre solo 200 multe : rivolta dei controllori Anm contro il cambio dei turni e la nuova organizzazione della controlleria unica. In forte calo le multe su bus e metrò. solo 200 verbali emessi a settembre , contro i 2mila al ...

Caso Anm Napoli - bocciato il bilancio 2016 : rosso a 59 milioni : Doccia fredda per l'Anm sul bilancio 2016 , che si chiude con perdite molto maggiori del previsto: 59 milioni di euro, rispetto ai 27 inseriti nel piano del concordato. Il documento è stato presentato ...

Anm Napoli - fumata nera : non passa il bilancio - torna l'incubo crac : Alta tensione in Anm. L'assemblea dei soci convocata mercoledì sera per approvare il rendiconto 2016 è saltata perché mancava il parere della società esterna di revisione dei conti. L'approvazione del ...