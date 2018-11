Andrea Mainardi arrabbiato al GF Vip 3 per colpa di Alfonso Signorini

GF Vip : Francesco Monte e Walter Nudo sbottano con Andrea Mainardi : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte e Walter Nudo infastiditi La giornata è iniziata tardi al Grande Fratello Vip 3. La festa di Halloween terminata a tarda sera ha permesso ai gieffini di dormire un po’ di più questa mattina. Walter Nudo e Francesco Monte hanno avuto una “brutta” sorpresa al risveglio. L’attore e il tronista hanno infatti appurato che la scorta di uova era diminuita. I due concorrenti hanno subito ...

Andrea Mainardi in lacrime al Grande Fratello Vip 3 per un messaggio : GF Vip 3: Andrea Mainardi felice dopo il messaggio della compagna La mattinata è stata all’insegna delle emozioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il giorno di Halloween è stato per i gieffini ricco di aerei e messaggi incoraggianti. Il più toccato dalle incursioni esterne è stato Andrea Mainardi. Lo chef de La prova del cuoco non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al messaggio in codice della compagna Anna. ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della Prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere ancora oggi - pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Grande Fratello Vip 2018 - la confessione di Andrea Mainardi : ‘Ho avuto un trapianto’ : La casa del Grande Fratello Vip 2018, qualche volta, può essere sede di riflessioni e discorsi molto profondi. È il caso della conversazione tra Walter Nudo e Andrea Mainardi (QUI chi è) che nel corso della diretta su Mediaset Extra ha parlato di un aspetto molto privato di sé, ovvero del trapianto di cornea a cui è stato sottoposto alcuni anni fa. Lo chef rispondendo alle domande del coinquilino ha raccontato l’episodio che lo ha portato ...

Andrea Mainardi - confessione choc al GF Vip : “Ho avuto un trapianto” : Grande Fratello Vip: Andrea Mainardi racconta il trapianto di cornea Andrea Mainardi ha subito un trapianto. È quanto raccontato dall’ex chef de La Prova del Cuoco ai suoi coinquilini del Grande Fratello Vip. Il racconto ha molto colpito Walter Nudo e ha fatto decisamente commuovere i tanti telespettatori che hanno seguito la diretta su Mediaset Extra o sull’app Mediaset Play. Mainardi ha avuto il trapianto di cornea di recente: ...