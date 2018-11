Ancora maltempo | tromba marina a Genova foto|video Acqua razionata a Palermo

Ancora maltempo : tromba marina a Genova (foto) - onda di piena del Po in Piemonte : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Allerta Meteo Veneto : Ancora maltempo per le prossime ore : Non e’ ancora finito lo stato di criticita’ idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14.00 di giovedi’ 8 novembre, nel quale si dichiara l’Allerta arancione nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in ...

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è Ancora terminata - ma ci rialzeremo (3) : (AdnKronos) - Bottacin nel suo dettagliato intervento ha inoltre più volte sottolineato il suo grazie a tutti quelli che hanno collaborato: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, veneto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-Gsp, le ditte private che hanno operato per conto

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è Ancora terminata - ma ci rialzeremo (2) : (AdnKronos) - Ammontano invece a 497 i km di strade statali, provinciali e regionali chiuse, senza contare quelle comunali di cui mancano i dati in quanto i comuni, soprattutto i più colpiti, non sono ancora in grado di quantificare i danni sulla rete di loro competenza. Sono poi centinaia i metri d

Maltempo - preoccupa Ancora il Po : piene a Torino e nel Cuneese : Continua a destare preoccupazione la situazione del Po, aggravatasi dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito il Piemonte. Il fiume è in piena a Torino dopo l'ennesima notte di pioggia, con le acque ...

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del maltempo : Ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...

Maltempo : Ancora senza esito ricerche medico scomparso nel corleonese : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - Terza notte di ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). Ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbo

Maltempo - Ancora allerta e disagi in diverse Regioni - : Proseguono le ricerche del medico di Corleone, Palermo, disperso da sabato. Nel Bresciano alcune zone restano isolate e in Piemonte preoccupa la piena dei fiumi. A Messina l'acqua cittadina è ...

Maltempo Palermo : Ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Meteo - il maltempo non dà tregua : Ancora piogge e temporali sull’Italia : Dopo la distruzione portata nei giorni scorsi dall'ondata di maltempo, l'Italia deve fare ancora i conti con piogge e temporali. Tutta colpa di una seconda perturbazione che si è affacciata sul nostro Paese con un ulteriore carico di nubi e pioggia. Ad essere colpito soprattutto il centro nord anche se continua la fase di caldo anomalo.Continua a leggere

Italia Ancora nella morsa del maltempo - allerta gialla in dieci Regioni : Dodici morti in Sicilia. Un uomo ancora disperso a Corleone. Sale a 32 vittime il bilancio dell'ondata di maltempo che da una settimana ha colpito l'Italia. Pioggia e vento forte hanno sferzato Veneto,...

Allerta Meteo Estofex - Ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Italia Ancora nella morsa del maltempo - allerta arancione in tre regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su tre regioni: Veneto, Piemonte e Lazio. ...

Maltempo : allerta declassata in Sardegna - Ancora danni e disagi : Dopo piogge intense e diffuse, e conseguenti allagamenti, in particolare nel Cagliaritano e nell’Oristanese, e frane nel Nuorese e in Ogliastra, il Maltempo sembra avere allentato la presa in Sardegna. Dalla mezzanotte l’allerta meteo della protezione civile è stata declassata da arancione a gialla, ed è in vigore fino alle 18 oggi. Ieri a Cagliari, nella zona del Poetto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un gommone per ...