Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 6 11 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice Micex del 6/11/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.406,13. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 6/11/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Atene , portandosi a 627,89. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 6/11/2018 : Chiusura del 6 novembre Seduta positiva per l' Hang Seng Index , che avanza bene e porta a casa un +0,72%. La situazione di medio periodo dell' indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 6/11/2018 : Chiusura del 6 novembre Discesa moderata per lo SSE di Shanghai , che chiude la giornata del 6 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Lo status ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 5/11/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1396. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 5/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dello 0,25%, portandosi a 19.341. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 5/11/2018 : Chiusura del 5 novembre Seduta negativa per l' Hang Seng Index , che ha archiviato la giornata in retromarcia a 25.934,4. Lo status tecnico di medio periodo dell' indice della Borsa di Hong Kong ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 5/11/2018 : Chiusura del 5 novembre Performance infelice per lo SSE di Shanghai , che chiude la giornata del 5 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente. L'esame ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Performance infelice per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che chiude la giornata del 2 novembre con una variazione percentuale negativa dello ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Piccolo passo in avanti per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che porta a casa un misero +0,49%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con ...