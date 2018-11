America al voto - il giorno più lungo di Trump : tutte le sfide chiave : Bisogna scegliere tra due visioni diametralmente opposte in economia come in politica interna e in politica estera. E, comunque finirà, difficile immaginare un rapido ritorno all'unità dopo una delle ...

America al voto - il giorno più lungo di Trump : tutte le sfide chiave : È il momento della verità. L'America si è recata alle urne in massa per le elezioni di metà mandato e stanotte i risultati Stato per Stato diranno se Donald Trump avrà ancora una maggioranza ...

L'America al voto per il Midterm : Trump rischia di diventare "un'anatra zoppa" : Gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una situazione di violenza...

L’America al Voto US Midterms 2018 : notte speciale su Rai 3 e Sky : L’America al Voto: US Midterms 2018 è lo speciale televisivo dedicato elezioni a medio termine americane in onda sulla Rai e Sky Si vota in America e per l’occasione sia la Rai che Sky hanno deciso di dedicare ampio spazio alle elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti d’America. L’America al Voto: US Midterms 2018 è il titolo dello speciale televisivo. Ecco tutte le anticipazioni. L’America al Voto: US Midterms ...

Usa - al via il voto per il Congresso L'America si esprime su The Donald : Stati Uniti alle urne per le elezioni di Midterm. I cittadini sono chiamati a rinnovare i loro rappresentanti al Congresso in un voto che è considerato un referendum su Donald Trump, in un Paese profondamente diviso. Due anni dopo quella sera dell'8 novembre 2016 Segui su affaritaliani.it

Usa - al via il voto per il Congresso L'America si esprime su The Donald : Stati Uniti alle urne per le elezioni di Midterm. I cittadini sono chiamati a rinnovare i loro rappresentanti al Congresso in un voto che è considerato un referendum su Donald Trump, in un Paese profondamente diviso. Due anni dopo quella sera dell'8 novembre 2016 Segui su affaritaliani.it

24 ore al voto : Trump e midterm - l?America in guerra contro se stessa : NEW YORK - Il dramma di midterm al suo ultimo atto, l?America in guerra contro se stessa. 24 ore al voto, Congresso in bilico e posta in gioco altissima: c?è in ballo, infatti,...

America al voto - referendum su Trump : Oggi in America si tiene il referendum su Trump, come ha ripetuto lui stesso, e il consenso generale tra i sondaggisti è che i democratici prenderanno la maggioranza alla Camera, mentre i repubblicani la conserveranno al Senato. Se non ci saranno sorprese, sempre possibili, questo risultato sarebbe una sconfitta per il presidente, e avrebbe un impa...

Usa al voto. Trump : America di nuovo rispettata. Dem avanti in sondaggi. Facebook blocca 115 account : Un precipizio da cui pian piano l'America è risalita, ha detto l'ex presidente, sottolineando come l'economia e l'occupazione hanno iniziato a crescere negli ultimi 21 mesi del suo mandato: "Dove ...

24 ore al voto : Trump e midterm - l?America in guerra contro se stessa : NEW YORK - Il dramma di midterm al suo ultimo atto, l?America in guerra contro se stessa. 24 ore al voto, Congresso in bilico e posta in gioco altissima: c?è in ballo, infatti,...

[L'analisi] Il referendum su Trump e la rivincita dell'uomo bianco. Tutte le insidie del voto Americano : Ma non è l'economia il tema cruciale, forse anche perché, alle spalle, ci sono otto anni di ripresa. La tribù dell'uomo bianco L'offensiva di Trump sulle tariffe e sugli accordi commerciali, come ...