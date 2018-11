Amazzonia a rischio estinzione Così Bolsonaro vuole ‘fare grande’ il Brasile

ilfattoquotidiano

: Petizione di Avaaz - Amazzonia a rischio - antonio957 : Petizione di Avaaz - Amazzonia a rischio - giomasmic : @sono_farmaci @RobertoBurioni 5/ in un paese #measlesfree come il #Brasile nel 2016 (outbreak in #Amazzonia 2018 im… - LPazzanese : @Agenzia_Italia E dall'altra parte del mondo c'è il concomitante rischio di deforestazione dell'Amazzonia da parte… -

(Di martedì 6 novembre 2018) L’ha un ruolo chiave nel controllo del clima sulla Terra e lo sappiamo da quasi 50 anni. Negli anni 70, proprio uno scienziato brasiliano, Eneas Salati, contribuì a seppellire l’antico e ostinato dogma secondo cui la vegetazione sarebbe semplicemente una conseguenza del clima, senza alcun effetto di retroazione. L’assioma che la vegetazione non abbia alcuna influenza sul clima fu ribaltato dimostrando in modo inequivocabile che l’auto-genera circa la metà delle proprie precipitazioni. Essa ricicla da 5 a 6 volte l’umidità delle masse d’aria che si spostano dall’Atlantico verso il Pacifico, attraversando il suo immenso bacino idrografico, il più vasto del pianeta. Oggi sappiamo quindi che l’effetto di retroazione tra clima e vegetazione è una questione chiave su cui l’uomo può influire per mitigare i cambiamenti climatici. Un accorato ...