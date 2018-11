Amazon sull' Adda per i clienti Prime

Il creatore di Mr Robot sulla sua nuova serie per Amazon : “Homecoming parla della paranoia suscitata dalla tecnologia” : Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Mr Robot, era logico aspettarsi che il creatore e sceneggiatore Sam Esmail avrebbe continuato la sua carriera alzando il tiro, dedicandosi a serie sempre più ambiziose e capaci di sfidare lo spettatore. Infatti, il 2 novembre debutterà su Amazon Prime Video la prima stagione di Homecoming, che Emsail ha prodotto insieme a Julia Roberts, al suo esordio come attrice tv. Tratta dall’omonimo ...

Amazon - Google e Facebook. Ecco l'accordo-flop sulla digital tax europea : LA WEB TAX DI BRUXELLES La Commissione europea ha presentato a marzo una proposta di web tax che prevede un prelievo del 3% sul fatturato dei gruppi dell'economia digitale con vendite Ue superiori a ...

Blake Lively al lavoro su una nuova serie tv Amazon sulla moda : Blake Lively torna in tv con una nuova serie per Amazon Prime Vision incentrata sul mondo della moda , I know you love this, XOXO, : ecco cosa se ne sa finora Blake Lively è attualmente impegnata nella creazione di una serie televisiva per Amazon che ruota attorno a cosa c'è di buono,...

Amazon"licenzia" il software sulle assunzioni che preferiva gli uomini : Amazon ha scoperto che il sotware usato per il reclutamento del personale prediligeva gli uomini e discriminava le donne. Un team di esperti, racconta la Reuters, tra il 2014 e il 2017 ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (AI) che aveva alcune lacune.L'obiettivo di Amazon era quello di selezionare i propri dipendenti nella maniera più oggettiva possibile. Il sistema avrebbe su 100 candidati dovuto selezionare i 5 "vincenti" ma le ...

Amazon "licenzia" il software sulle assunzioni per sessismo - preferiva gli uomini : Affidarsi ai freddi algoritmi informatici per evitare le umane debolezze non sempre è garanzia di un buon risultato. Ne è una prova l'esperimento di Amazon, che ha cercato di sfruttare l'intelligenza artificiale (AI) per valutare i curricula scoprendo che il suo software discriminava le donne. Un team di Amazon composto da esperti di apprendimento automatico - racconta la Reuters sul suo sito - ha lavorato tra il 2014 e il 2017 ad ...

La sfida sull'AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : "Essere i primi sul mercato ha dei vantaggi, ma nel mondo del machine learning ha anche degli svantaggi: l'intelligenza artificiale impara facendo, e noi abbiamo avuto tempo per rendere Alexa più ...

La sfida sull’AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : Roma. “Amazon è diventata un’azienda così grande che è giusto che prenda delle posizioni”. Mariangela Marseglia, country manager di Amazon in Italia e in Spagna (significa: è il capo di Amazon in Italia e Spagna), parla con il Foglio della decisione della sua azienda di portare a 15 dollari all’ora

Instagram sfida Amazon sullo shopping : dalle storie si potranno acquistare prodotti : MILANO - Non solo foto filtrate, video e storie. La prossima frontiera di Instagram sono gli acquisti. Il social network di proprietà di Facebook sarebbe pronto a lanciare la sfida a colossi come ...