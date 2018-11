Allerta Meteo Piemonte | criticità “arancione” a nordovest | il Po sorvegliato speciale | a

Genova - protesta dei portuali : “Lavoriamo con Allerta Meteo rischiando la vita. Operazioni devono essere sospese” : “Siamo tutti teste calde”, così il Collettivo Autonomo dei lavoratori portuali di Genova risponde al principale terminalista del porto, Aldo Spinelli, che nei giorni scorsi ha negato di aver fatto lavorare i suoi dipendenti in condizioni di pericolo o mancanza di sicurezza durante l’allerta rossa della scorsa settimana, quand’era arrivato a definire “testa calda” il lavoratore ritenuto “colpevole” di aver contattato i sindacati e ...

Arabia Saudita : Allerta Meteo - in arrivo tempesta di sabbia e piogge : L’Autorità Generale Saudita per la meteorologia e la Protezione Ambientale ha diramato un’allerta meteo per forti piogge e per una tempesta di sabbia in arrivo nella regione occidentale di Al Baha. Secondo quanto riportato da Arab News in Arabia Saudita potrebbero registrarsi alluvioni simili a quelle registrate il mese scorso. L'articolo Arabia Saudita: allerta meteo, in arrivo tempesta di sabbia e piogge sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del maltempo : ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...

Allerta Meteo Estofex : maltempo al Nord - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Il maltempo torna ad interessare il Nord. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di...

USA - Allerta Meteo sulla East Coast : a rischio affluenza alle urne per le elezioni di Midterm : E’ allerta meteo oggi, nel giorno dell’Election Day negli Stati Uniti: secondo le previsioni meteo sono attese, soprattutto ad est degli Stati Uniti condizioni meteo avverse, con temporali e tempeste di vento. Secondo gli esperti il maltempo rischia di influire sull’affluenza alle urne per le elezioni di Midterm, effetto che preoccupa sia i democratici che i repubblicani che hanno spronato più volte gli elettori a votare. Un ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla per nuovi temporali : Scatta una nuova Allerta Maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e idraulico dalle 14 di martedì 5 novembre fino alle 18 di mercoledì 6. Le zone interessate sono il bacino Montevecchio-Pischilappiu e la Gallura. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati da deboli a moderati. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i prossimi giorni : Martedì 6 Novembre criticità “Gialla” in 10 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica favorisce una nuova fase di maltempo sulle Regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’Allerta Meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : nuovo peggioramento - avviso di criticità “giallo” : Atteso nuovo peggioramento delle condizioni Meteo in Valle d’Aosta: emesso avviso di criticità “giallo” (livello 1 su 3) per rischio idrogeologico La fase piu’ intensa della perturbazione e’ prevista nel pomeriggio di domani, martedi’ 6 novembre. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, sono attese precipitazioni “forti localmente molto forti” nella valli del Gran Paradiso, di ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali in arrivo - atteso il transito della piena del Po : “Per il pomeriggio odierno sono previste precipitazioni moderate o localmente forti sui settori alpini e prealpini settentrionali ed occidentali mentre, sul resto della regione, i fenomeni precipitativi saranno deboli sparsi“: lo riporta in una nota Arpa Piemonte, che ha emesso l’Allerta Meteo codice “giallo”. “La quota neve sarà in temporaneo rialzo sui 2200-2300 m. Domani l’arrivo di aria fredda in quota ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nel Bellunese e lungo il corso del fiume Po : Permane lo stato di Allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni Meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’Allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di ...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

