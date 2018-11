Alessio è in attesa di un cuore e scrive all' idolo Buffon | Gigi | vieni a trovarmi

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018)ha 14 anni e da circa tre mesi è ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, indi unnuovo. Da sempre tifoso juventino, ha espresso il desiderio di incontrare il suo, ora impegnato con il Psg, dopo una lunga carriera in bianconero. Lo ha fatto attraverso una lettera, diffusa sui social dal suo medico. "Caro, la mia vita è totalmente cambiata in una calda sera d'estate quando mi sono ritrovato in ospedale a seguito di un problema neurologico e nel corso delle visite, mi è stata diagnosticata una grave patologia cardiaca e al momento sono indi un nuovo", si legge nel testo, nel quale ricostruisce quanto gli è accaduto, "Nel frattempo la mia stanza da letto, di giochi e di studio è diventata una stanza di ospedale; ma per fortuna grazie all'ausilio di unmeccanico alberga in me la forte ...