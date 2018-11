Al via le repliche di Che Dio ci Aiuti su Rai Premium | tutti gli episodi della serie in

optimaitalia

(Di martedì 6 novembre 2018) In attesaquinta stagione, al via ledi Che Dio cisu Rai. L'emittente trasmetteràglifiction, a cominciare dalla prima stagione.La, ambientata inizialmente a Modena e poi a Fabriano, ruota intorno a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ex carcerata che ha cambiato vita, e il suo convitto, che diventa punto d'incontro per persone di vario genere. Nella prima stagione, Suor Angela si lega in modo particolare ad Azzurra, Margherita e Giulia, tre ragazze dai caratteri opposti. La prima, interpretata da Francesca Chillemi (che resterà fino alla fine), è una giovane viziata che vive un rapporto conflittuale col padre; la seconda (Miriam Dalmazio) un'ingenua e dolce studentessa alla sua prima esperienza lontano di casa; la terza (Serena Rossi) una giovane ragazza madre. Suor Angela cercherà di aiutare le ragazze con i loro ...