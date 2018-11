Al via la mostra mercato del tartufo di San Miniato

Tirreno Power - archiviata l’indagine sulle morti sospette a Vado : “Non dimostrato rapporto diretto con emissioni centrale” : Non è dimostrato un rapporto diretto tra le emissioni della centrale Tirreno Power e le morti sospette. Per questo il gip Francesco Meloni, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’indagine per omicidio colposo sullo stabilimento a carbone di Vado Ligure. La centrale, sequestrata nel 2014 e oggi attiva solo a metano, è stata al centro di diversi procedimenti. In questo, la procura aveva contestato il reato di omicidio ...

Al via la 109° edizione della Mostra dei Cento Pittori di via Margutta : Mercoledì 31 Ottobre prenderà il via la tradizionale Mostra dei Cento Pittori di via Margutta, giunta quest’anno alla sua 109°edizione. Sino a domenica 4 novembre i tanti Pittori, ma anche scultori, esporranno le loro opere nella kermesse d’arte all’aperto più antica e famosa d’Europa. Dalle ore ore 9.00 sino alle 20.00 di tutti i giorni (ingresso libero) i tanti appassionati di arte, non solo italiani, riempiranno come da tradizione ogni angolo ...

Grande Guerra : via a mostra Gdf a Trieste : ANSA, - Trieste, 29 OTT - Una mostra che racconta l'impegno della Gdf nella Grande Guerra, con particolare attenzione all'area da Brazzano sullo Judrio a Trieste, è stata inaugurata oggi al Magazzino ...

viaggio negli affreschi di Banksy nella mostra 'This is not a photo opportunity' : Palazzo Medici Riccardi presenta la mostra ' Banksy This is not a photo opportunity ' , a cura di Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli, promossa e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale, ...

FABRIZIO CORONA INCONTRA SILvia PROVVEDI/ Parpiglia mostra i momenti prima dell'ingresso (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra FABRIZIO CORONA e l’ex fidanzata SILVIA PROVVEDI: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Sulle tracce dei ghiacciai : a Genova la mostra sulle montagne di ghiaccio perdute - Dove viaggi : Alla ricerca del passato per un futuro sostenibile , allestita, con il sostegno di Epson , in occasione del Festival della Scienza , che quest'anno è dedicato al tema dei Cambiamenti. Gli scatti ...

Bicocca - al via mostra fotografica 'Policentri-città' : Milano, 24 ott., AdnKronos, - Una sintesi visiva del processo di cambiamento del quartiere Bicocca dal 1997 ad oggi, per riflettere sull'evoluzione e sul ruolo avuto dall'Ateneo sul territorio in ...

A Città di Castello al via mostra Mercato del Tartufo Bianco : Roma, 22 ott. (Labitalia) - A Città di Castello, 40mila abitanti e 2.000 tartufai, autunno fa rima[...]

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di Storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

"Low Form" - la mostra al Maxxi è un viaggio nell’immaginario surreale degli artisti di oggi : Sogni generati da pc, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso della vita: al Maxxi va in scena un viaggio nell'immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi. LOW FORM - Imaginaries and Visions in the Age of Artificial Intelligence è il progetto a cura di Bartolomeo Pietromarchi che dal 20 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019 porta al il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo i lavori di 16 artisti ...

viadotti A24-25 - il ministero : “Strada dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strada dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

viadotti A24-25 - il ministero : “Strade dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strade dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...