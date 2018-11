Al via domani fino al 9 novembre il festival La Roma Russa

Callejon a Sky : 'Domani saremo tutti un po' ansiosi - ma poi tutto andrà via' : Il calciatore del Napoli, Josè Callejon, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. 'Dobbiamo continuare così. L'importante sarà arrivare con la mentalità giusta, dare il 100% su ogni pallone e fare la partita come vogliamo noi. Come vedo il mister? Ancelotti è sereno, ...

Food : Treviso - al via domani la Tiramisù World Cup 2018 (2) : (AdnKronos) - "Anche quest’anno abbiamo ai “tavoli di partenza” una variegata rappresentanza straniera, oltre che italiana, di partecipanti alla Tiramisù World Cup. E’ un segnale importante, che indica come la popolarità e l’attrattività del prodotto è davvero internazionale, così come l’abbinamento

Food : Treviso - al via domani la Tiramisù World Cup 2018 : Treviso, 31 ott. (AdnKronos) - Al via domani, giovedì 1° novembre a Conegliano, la Tiramisù World Cup 2018. Nei giorni seguenti le selezioni: Pieve di Soligo, 2 novembre, e Valdobbiadene, 3 novembre. Le semifinali e la finalissima a Treviso, presso la Camera di Commercio di piazza Borsa, domenica 4

Milano : da domani via libera ai veicoli diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 microgrammi. Per questo da domani, venerdì 26 ottobre, saranno disatt

Verona : al via domani XI Forum Economico Eurasiatico : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Al via domani a Verona, con circa 1100 aziende accreditate, l’XI Forum Economico Eurasiatico (Palazzo della Gran Guardia, 25 e 26 ottobre) organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico internazionale di San Pietroburgo. Un’edizione parti

Veronafiere : al via da domani l'edizione dei 120 anni di Fieracavalli : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Fieracavalli taglia il nastro delle 120 edizioni. Al via domani a Verona la rassegna che da oltre un secolo, condensa il meglio del mondo equestre con quattro giorni (25-28 ottobre) di sport, allevamento, turismo in sella, business e spettacolo. Tra i dodici padiglioni

Piazza San Carlo - domani via al processo ad Appendino e altri 15 per disastro - lesioni e omicidio colposo : Udienza nell'aula bunker delle Vallette finora adibita a udienze di criminalità organizzata e terrorismo. Nelle ondate di panico 1526 persone rimasero ferite e una morì. Polemiche sulla richiesta di costituzione di parte civile del Comune

Armenia : al via domani forum Settimana eurasiatica - focus su economia e cooperazione paesi Uee : Erevan, 21 ott 14:48 - , Agenzia Nova, - Prenderà il via domani, 22 ottobre, in Armenia il forum economico della Settimana eurasiatica. L'evento, stando all'agenzia di stampa "Armenpress",... , Res,

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Torna domani, domenica 21 ottobre, per il secondo anno consecutivo, 'un'azione in Comune', l’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione con il terzo Settore, che vedrà centinaia di richiedenti asilo e rifugiati ospiti dei centri milanesi impegnati in azioni di p

Pallavolo – Serie A2 Maschile : il Club Italia Crai pronto all’esordio casalingo - domani il match contro Pag Taviano : I ragazzi guidati da Monica Cresta sono reduci da una gara più che convincente, vinta con un netto 3-0 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara ufficiale di questa Serie A2 Credem Banca 2018-2019, il Club Italia Crai Maschile è pronto per il suo esordio stagionale in casa. Alle 17.00 di domani, infatti, Recine e compagni affronteranno la Pag Taviano in quello che sarà il primo match ...

Al via domani la prevendita di UMIDIGI - disponibile a poco più di 65 euro : Prenderà il via domani la prevendita di UMIDIGI A3, il nuovo entry level del produttore cinese che potrà essere acquistato a poco più di 60 euro. L'articolo Al via domani la prevendita di UMIDIGI , disponibile a poco più di 65 euro proviene da TuttoAndroid.