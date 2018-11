Al luna park Italia due serate da Palloni d' oro

ilgiornale

: E poi c’è Paolo Savona. In mezzo ai tanti cartonati del nostro sgangherato luna park politico, finalmente un person… - fattoquotidiano : E poi c’è Paolo Savona. In mezzo ai tanti cartonati del nostro sgangherato luna park politico, finalmente un person… - sociopatikoH : La vita è tutta un luna park, si va su e si va giù. - FronteFr : RT @FronteFr: @sole24ore POSIZIONE FNC. MANOVRA ECONOMICA GIUSTA PER L ITALIA DA AUTOSCONTRI DA LUNA PARK! MANCA IL TIRO AL BERSAGLIO CON… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Tutti aldella Champions: due sere per vedere palle ed'oro, raccolti insieme vertiginosamente come non eravamo abituati da qualche tempo. Pur rischiando di passare per inguaribili nostalgici diciamo dagli anni '80, quando bastava girar l'occhio sulle zolle calcistiche di casa nostra per gustarsi Maradona e Falcao, Zico e Platini, ancora un pizzico di Rummenigge e Krol e da ultimo Van Basten in meravigliose (sì, c'erano anche quelle noiose) sfide incrociate. Stavolta ringraziamo il girotondo Champions e la mano di fata del sorteggio che ci ha riportato un mondo di campioni. Messi (qui è un verbo) insieme come figurine ne contiamo 5 fra i 7 più grandi al mondo. E uno di stanza a casa nostra, nel senso Juventus, squadrana: non altro.Allora il campionato nostro mette in campo CR7, come a dire: ora l'asso lo metto anch'io. E intanto sfoglieremo l'arte calcistica di ...