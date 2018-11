Agenzia spaziale italiana | revocato l’incarico a Battiston | scontro nel governo tra M5s e

Il governo rimuove il presidente dell’ Agenzia spaziale - è lite Lega-5 Stelle : Era stato confermato poco prima del varo del governo Conte. In un suo tweet: «Con mia sorpresa il ministro Bussetti mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente dell’Asi». Miur: «Revoca per verifica su modalità nomina». Ma il viceministro Fioramonti: «Certe decisioni meglio condividerle»

Sull’importanza strategica della presidenza dell’ Agenzia spaziale italiana (e l’allontanamento di Battiston) : (Foto: Alberto Pizzoli/Getty Images) Che c’entra l’Asi, Agenzia spaziale italiana , con il governo e la politica? Da un lato ne ha molto a che fare, perché è per statuto un ente governativo finanziato con 1,3 miliardi di euro di fondi pubblici l’anno, stabiliti direttamente dall’esecutivo. Ma dall’altro lo si immagina come un ente estraneo alle logiche dei partiti, escluso dalla competizione elettorale e in salvo ...

Spoil system all'Agenzia spaziale - Battiston : «Mai successo nella ricerca» : Ora arriva la revoca, e non un commissariamento come avvenuto in passato per cambiare qualche vertice, che secondo Battiston non è mai avvenuta nel mondo della ricerca pubblica . C'è da capire ...