Agenzia spaziale | il governo rimuove il presidente Battiston | «Sono sorpreso»  

Agenzia spaziale - il governo rimuove il presidente Battiston. Al suo posto Pasquale Preziosa : Il fisico Roberto Battiston non è più il presidente dell’ Agenzia Spaziale Italiana (Asi). La revoca dell’incarico è arrivata oggi direttamente dal ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Marco Bussetti, e a renderla nota è stato lo stesso Battiston con un tweet. «Oggi - ha scritto - il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunica...

Ecco chi è Roberto Battiston : un fisico di fama internazionale alla guida dell' Agenzia Spaziale : Fino a poche settimane aveva ancora coordinato, al Congresso di Astronautica a Brema, un forum con il numero uno della NASA, Jim Bridenstine, per alla rgare la partecipazione dei privati alle grandi im

Rimosso Roberto Battiston da Agenzia spaziale Italiana : guerra M5s-Lega/ Nuovo Presidente - in pole Preziosa - IlSussidiario.net : Roberto Battiston Rimosso da Presidente dell'Agenzia Spaziale Italia: M5s vs Lega, 'non concordato, ci saranno conseguenze'