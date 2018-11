Acqua | WWF | più i fiumi sono naturali più sono sicuri

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) “Le violente alluvioni che hanno colpito l’Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige,causate dagli effetti cambiamenti climatici ma i danni e, purtroppo, le numerose vittimeil risultato dell’incuria e della cattiva gestione del nostro territorio. La canalizzazione dei corsi d’, il taglio della vegetazione ripariale, l’occupazione di gran parte delle areedi esondazionetra le principali cause che hanno grandemente aumentato il rischio per le popolazioni e per molti centri abitati lungo i“: per questo il WWF ha rilanciato oggi la Campagna europea #ProtectWater con una scheda su Effetto naturale o artificiale: 7 punti che evidenziano “le differenze trapericolosi e quelli liberi esecondo il principio che la natura è la nostra più grande alleata. La Campagna mira a difendere uno strumento fondamentale per la gestione ...