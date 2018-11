A Torino c' è chi dice sì E adesso scende anche in piazza

Maltempo - 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza. Fiume Po in piena : a Torino allagati Murazzi [FOTO] : Il Maltempo colpisce ancora il Nord, dove le piogge continueranno secondo le previsioni per tutta la settimana. Mentre dovrebbe dare tregua al meridione. Intanto al dipartimento della Protezione civile sono arrivate le richieste di stato di emergenza da parte di 11 Regioni: Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il ministro delle ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri - Brescia a Monaco - Torino riceve Francoforte : Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine ...

Cairo dà i voti al suo Torino citando “Cochi e Renato” : Torino, Urbano Cairo ha parlato del suo club che in questa fase della stagione sembra aver ingranato le marce alte “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un ...

Il calciomercato oggi – Indizio per la panchina di Sampdoria e Torino : E’ andata in scena una giornata importante valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate Sampdoria e Torino, partita scoppiettante e netto successo da parte della squadra di Walter Mazzarri, torna protagonista il Gallo Belotti, autore di una grande doppietta, si conferma in fase realizzativa anche Iago Falque mentre per i padroni di casa inutile la rete di Fabio Quagliarella. Nel frattempo importanti indicazioni per la ...

Basket Serie A : Milano nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Serie A 2018-2019 : i risultati pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp - il Sassuolo supera 2-0 il Chievo : Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00. Sampdoria-Torino 1-4 Potrebbe essere la vittoria della svolta ...

Serie A - Torino e Sassuolo schiacciano l’occhio all’Europa : crolla la Samp - ancora un disastro il Chievo di Ventura : Sampdoria e Torino hanno dato spettacolo a Marassi, con i granata che hanno vinto lo scontro europeo: crolla ancora mister Ventura Il duello per l’Europa di questo pomeriggio tra Sampdoria e Torino, è stato vinto dalla truppa di Mazzarri. I granata sono stati capaci di espugnare Marassi con una prestazione davvero eccellente, guidati da un ritrovato Gallo Belotti. Il centravanti è stato l’autore di due dei quattro gol messi a ...

Chievo-Sassuolo 0-1 - Parma-Frosinone 0-0 - Sampdoria-Torino 0-2 La Diretta : Chievo-Sassuolo SEGUI LA Diretta Parma-Frosinone SEGUI LA Diretta Sampdoria-Torino SEGUI LA Diretta Ultimo aggiornamento: 15:45

Torino. Minacce di morte al sindaco Chiara Appendino : Un episodio gravissimo ed inquietante. Il sindaco Chiara Appendino ha ricevuto una lettera contenente Minacce di morte. “Tu e la

Serie A Torino - Mazzarri : «Giochiamo bene - i gol arriveranno» : Difesa? Il calcio non è una scienza esatta, ci sono episodi che non controlli fino in fondo. In questo momento ogni errore che commettiamo ci costa un gol: è un momento. Se però continuiamo sulla ...

Chiara Appendino - minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...