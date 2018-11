A Milano nasce Scholé | scuola di formazione umana per contrastare la povertà educativa

Milano - così nasce una "San Lorenzo" : "Qui entri vivo ed esci morto" : Milano - Tra Calvairate e il Quartiere Forlanini c"è via Zama. È una via lunga: c'è il deposito Amsa, il comando dei carabinieri di Porta Romana-Vittoria e una scuola abbandonata. Un grosso edificio di tre piani che un tempo ospitava una materna e le elementari Mazzini e che il Comune ha lasciato a marcire. Nel 2009 la struttura è stata svuotata e da allora è diventata preda di extracomunitari, sbandati, spacciatori e tossici, che hanno ...

Fiat 500 Collezione - Protagonista alla Rinascente di Milano : Dopo essere stata immortalata nelle prime foto ufficiali e aver svelato tutti i dettagli della sua gamma una dozzina di giorni fa, la nuova Fiat 500 Collezione torna a far parlare di sé. Proprio ieri lultima nata nella famiglia del Cinquino ha infatti debuttato in società in uno dei luoghi simbolo della moda italiana, la Rinascente di Milano, da sempre teatro di un approccio anche popolare allo stile, proprio in linea con la filosofia 500. ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : dove si svolgerebbero le gare? Gli impianti e le possibili sedi delle competizioni. Rinasce la pista di bob a Cortina? : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura italiana se la dovrà vedere con Stoccolma (la capitale svedese ha dei problemi politici da superare, manca un governo centrale e la giunta comunale sembra contraria al progetto) e con Calgary (la città canadese deve superare il referendum cittadino del 13 novembre). Il capoluogo meneghino e la Perla delle Dolomiti sembrano essere ben messe ...

Milano - nasce il Teatro bello : l’associazione che unisce lo spettacolo all’impegno sociale : Un Teatro che non è solo spettacolo, ma un’occasione per promuovere l’impegno sociale. L’associazione Teatro bello nasce a Milano per rappresentare il “fermento drammaturgico” assente dai cartelloni tradizionali e nel frattempo dare voce alle tante onlus, “anche poco conosciute, che fanno un egregio lavoro nel campo della solidarietà“. “Il Teatro bello – spiegano gli organizzatori – ...

Milano - nasce il Teatro bello - l’associazione che unisce lo spettacolo all’impegno sociale : Un Teatro che non è solo spettacolo, ma un’occasione per promuovere l’impegno sociale. L’associazione Teatro bello nasce a Milano per rappresentare il “fermento drammaturgico” assente dai cartelloni tradizionali e nel frattempo dare voce alle tante onlus, “anche poco conosciute, che fanno un egregio lavoro nel campo della solidarietà“. “Il Teatro bello – spiegano gli organizzatori – ...

Milano. Nasce il quartiere a basso impatto energetico : Milano realtà sempre più smart, attenta all’ambiente e al risparmio energetico. Si sono conclusi a settembre, i lavori per la

Nasce a Milano la “Amazon” del design made in Italy : debutto nel 2019 : design Week a Milano (Getty Images) Alla riunione della cabina di regia sull’internazionalizzazione il ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, ha auspicato la nascita di “una sorta di Amazon del made in Italy”, per vendere di più all’estero i prodotti nazionali. Una piattaforma nazionale dell’ecommerce. Le vetrine online, in realtà, non mancano. Per la moda l’indirizzo di riferimento è Yoox. In Cina l’Istituto per il commercio estero ...

Sanità - oggi la prima pietra ‘iceberg’ : nasce il nuovo Polo del San Raffaele di Milano : “Un monumento ai pazienti e alla Sanità italiana. Non solo bello da vedere”, con la sua forma che richiama quella di un iceberg, ma “hi tech”. Parola d’ordine: “Trasparenza”. Può essere descritta così la torre ecosostenibile che sorgerà all’Irccs San Raffaele di Milano per ospitare il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, i familiari potranno seguire il percorso del loro caro in tempo reale con ...

Dopo Inter e Milan - nasce il Milano City Football Club : Con i campionati fermi a causa degli impegni delle nazionali [VIDEO] impegnate nella nuova Uefa Nations League, il calcio italiano si appresta ad accogliere una nuova formazione che andra' a rappresentare la citta' di Milano, di cui sara' la terza squadra Dopo Milan e Inter. nasce infatti la nuova Milano City Football Club, compagine che sara' caratterizzata dai colori sociali granata e che potra' contare in questa stagione sulla partecipazione ...