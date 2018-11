A Gravina nasce il primo Sentiero geopoetico dell’Acqua e della Pietra

meteoweb.eu

: Figc: nasce il governo Gravina, la B per ora resta a 19 - MundoNapoli : Figc: nasce il governo Gravina, la B per ora resta a 19 - MundoNapoli : La grana della Serie B in prima battuta, poi le nomine e i primi passi programmatici in vista di una nuova riunione… - FerraraLiberato : Figc: nasce il governo Gravina, la B per ora resta a 19 -

(Di martedì 6 novembre 2018) “Ailperché saremo sul letto di un fiume esistito migliaia di anni. Un vero fiume fossile quello che vedremo.in quanto lungo il cammino si ascolteranno passi letterari attinenti il contesto geologico ed ambientale. Saremo sulla e dentro lama entreremo nell’antica città di Sidìnquale si hanno notizie dal 1.000 A.C. dove si potrà visitare una vastissima area archeologica, ammirare sepolture a tumulazione e a camera. Poi entreremo anche in un quartiere medioevale scavato nella roccia con ambienti, che conservano ancora tratti e dettagli originali, come la cisterna scavata nel tufo e usata con tutta probabilità per raccogliere l’acqua piovana, con tanto di evidenti condotti anch’essi scavati nella roccia, i giacigli, le nicchie usate per la dispensa e per ...