4 novembre | il maltempo devasta l’Italia Ma era il 1966

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un pensiero per le vittime del maltempo (video) : Il Volo canta l'Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c'è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l'Italia in questi ultimi giorni. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ...

Maltempo e allerta meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

Coldiretti : il 7 novembre l’assemblea elettiva - focus sul maltempo : Mercoledì 7 novembre in Via XXIV Maggio 43 a Roma dalle ore 9,30 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi si svolge l’assemblea nazionale con gli agricoltori provenienti dalle campagne di tutte le regioni e i movimenti dei giovani delle donne e dei pensionati che eleggeranno il nuovo Presidente della Coldiretti, in rappresentanza di 1,6 milioni di iscritti. Al centro dei lavori i primati qualitativi e di sicurezza alimentare della produzione Made ...

A 'Report' inchieste su ponte Morandi - edicole ed emergenza maltempo : la tv del 5 novembre : Essenziale è oggi entrare nel mondo di Flaiano narratore, il meno conosciuto, affrontando la lettura del suo unico capolavoro in forma di romanzo, quel "Tempo di uccidere" scritto in soli tre mesi ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - lunedì 05 novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 5 novembre per allerta meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Allerta Meteo - violento ciclone tra Sardegna e Sicilia : è un weekend di forte maltempo - Domenica 4 novembre i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Maltempo : dal 04 novembre attivo il numero solidale 45500 : Su richiesta dei presidenti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, grazie al protocollo d’intesa esistente tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori di telefonia fissa e mobile, sarà attivo dalle ore 0.00 del 4 Novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal Maltempo negli ultimi giorni. Attraverso gli operatori che aderiranno ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

1° novembre con maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

novembre inizia col maltempo e con un'allerta per temporali e vento : Massa-Carrara - Il mese di Novembre, sulla provincia di Massa-Carrara, inizia con qualche probabile pioggia nel corso della mattinata, per avere poi schiarite alternate a nuvolo e velature nel corso ...