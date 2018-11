Yemen | 100 attacchi aerei nel weekend ad Hodeidah | bambini rischiano di morire di fame

La crisi in Yemen si aggrava : in arrivo la peggiore carestia mondiale degli ultimi 100 anni : Negli ultimi cento anni nessun paese al mondo è stato esposto a una carestia devastante come quella che si prospetta in Yemen. Senza lo stop ai raid della coalizione coinvolta nel conflitto Yemenita, guidata dall'Arabia Saudita, oltre 13 milioni di persone saranno destinate alla fame fino alla fine dell'anno. A lanciare l'allarme sono state le Nazioni Unite attraverso un rapporto, che ha definito quella che si sta approssimando come la ...