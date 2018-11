Xbox Game Pass vince il favore degli utenti

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games with Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...

Xbox Game Pass : Sniper Elite 4 e GRIP tra i giochi in arrivo a novembre : Microsoft ha rivelato alcuni dei giochi che verranno aggiunti alla scaletta di Xbox Game Pass nel mese di novembre. Tra questi, come riporta Gamingbolt, troviamo Sniper Elite 4, la quarta entrata nella serie sparatutto di Rebellion ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. OlliOli 2, il fantastico seguito del platform a scorrimento laterale e GRIP, un nuovo gioco di combattimento in auto, sono altri titoli confermati per il prossimo ...

Xbox Game Pass : dopo Xbox One - arriverà anche su Windows 10 : Xbox Game Pass, l’abbonamento mensile definito il Netflix dei videogiochi che permette l’accesso a oltre 100 titoli fra cui molte AAA, è destinato ad evolversi ulteriormente. Quella del Game Pass è stata davvero un’idea geniale sia per gli utenti che hanno trovato l’offerta vantaggiosa che per la stessa Microsoft con un incremento notevole dei ricavi inerenti al settore del gaming i quali, stando agli ultimi dati ...

Microsoft potrebbe portare Xbox Game Pass su PC : Nel report trimestrale sugli utili, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha parlato dell'intenzione di portare su PC l'abbonamento Xbox Game Pass. Come segnala PCGamer, per $ 10 al mese, i giocatori console hanno accesso a una libreria di oltre 200 giochi vecchi e nuovi: la selezione include alcune esclusive Microsoft come Forza Horizon 4 e Sea of ​​Thieves, oltre a giochi indie e di terze parti come Rocket League e Fallout 4. Finché ...

I giochi in abbonamento di Xbox Game Pass anche su pc : (Foto: Microsoft) Il servizio Xbox Game Pass, che da mesi ormai permette ai giocatori Xbox di accedere a un nutrito catalogo di titoli al prezzo di 9,99 euro al mese, sta per arrivare anche su pc. Lo ha riportato Game Informer ma l’informazione arriva nientemeno che dal numero uno di Microsoft, Satya Nadella, il quale ha dato un annuncio preliminare nel corso della presentazione dei conti trimestrali del gruppo. Xbox Game Pass è uno dei ...

Xbox Game Pass : disponibili Dead Island Riptide - Hello Neighbor - Observer ed Outlast : Buone notizie per tutti i possessori di Xbox Game Pass, Microsoft ha infatti annunciato che il suo popolare servizio si aggiorna da oggi con 4 nuovi titoli a tema Halloween.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, i titoli in questione sono Observer, Outlast, Dead Island: Riptide ed Hello Neighbor. Observer è un horror psicologico dai creatori di Layers of Fear in cui il giocatore rivestirà i panni di un investigatore capace di rivivere le ...

Il boss battler Sinner : Sacrifice for Redemption arriva oggi su Xbox Game Pass : Sinner: Sacrifice for Redemption è un gioco che ruota attorno alla battaglia contro i "Sette peccati capitali". Il principale meccanismo del gioco risiede nel "downgrade": prima di ogni battaglia, dovrete sacrificare un attributo e "livellare" per entrare in combattimento.Questo rende ogni incontro molto più difficile. Secondo lo sviluppatore, i giocatori esperti dovrebbero essere in grado di completare il gioco in sei o otto ore, ma il resto ...

Xbox Game Pass : 5 videogiochi lasceranno il catalogo alla fine di ottobre : Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce col Passare dei mesi, anche se di tanto in tanto qualche videogioco viene rimosso dalle librerie del servizio per fare spazio alle nuove entrate.Se quindi a ottobre sono stati aggiunti al Game Pass titoli del calibro di Forza Horizon 4, Wolfenstein: The New Order e Metro 2033 Redux, a fine mese dovremmo purtroppo salutare 5 videogiochi che lasceranno il catalogo del Pass. Come riferisce The Xbox Hub, ...

Xbox porta alla Milan Games Week Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps! : Il nuovo episodio del videogioco a piattaforme, disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, immergerà il giocatore nel travolgente mondo di Ori, colmo di incontri mozzafiato con i nemici e ...

Forza Horizon 4 disponibile nel Game Pass e in bundle con Xbox One S : Forza Horizon 4, l’ultimo capitolo del noto gioco di corse automobilistiche open world, è finalmente disponibile al download per Windows 10 e Xbox One. Su Windows 10 i requisiti minimi prevedono 8GB di memoria RAM, una scheda grafica NVidia 650TI e una CPU Intel Core i3 4170, mentre lato console il 4K nativo HDR a 30fps è garantito per la Xbox One X. Il titolo, ambientato in questa edizione nel Regno Unito, offre una grafica molto curata ...

Xbox Gamer Face : il nuovo contest che vi permette di vincere una Xbox One X : La divisione italiana di Microsoft ha avviato un interessante contest dove, mediante un semplice selfie, si possono vincere una Xbox One X + gioco, un bundle Xbox One S con due controller oppure un abbonamento Game Pass valevole per 3 mesi. Come partecipare Scattate un selfie mentre state giocando applicando possibilmente un filtro di colore verde. Pubblicatelo su Instagram con l’hashtag #XboxGamerFace e la citazione ...

Microsoft lancia il concorso Instagram #XboxGamerFace : Microsoft dà il via al concorso #XboxGamerFace, che invita tutti i fan a condividere un momento di gioco per vincere fantastici premi firmati Xbox. Vinci una Xbox One con Microsoft Sarà possibile partecipare al contest dal 27 settembre al 31 ottobre, scattandosi un selfie durante il gioco, utilizzando filtri di tonalità verde, e caricandolo sia sul sito www.xboxgamerface.it sia sul proprio profilo ...

Xbox : Overcooked e Hitman : Blood Money tra i Games with Gold di ottobre : Oltre a rivelare i nuovi titoli in arrivo su Xbox Games Pass il mese prossimo, l'ultimo episodio di Inside Xbox ha svelato anche la serie di Games with Gold di ottobre.Come riporta Dualshockers, dal 1° ottobre al 31, Overcooked sarà disponibile per il download. Il secondo gioco Xbox One del mese sarà Victor Vran e sarà disponibile per il download a partire dal 16 ottobre e fino al 15 novembre. Per quanto riguarda i titoli Xbox 360 del mese, ...

Xbox Game Pass : Forza Horizon 4 - Wolfenstein : The New Order e Metro 2033 Redux tra i giochi in arrivo a ottobre : A quanto pare l'aggiornamento di ottobre di Xbox Game Pass terrà molto occupati i giocatori Xbox!A partire dal 1° ottobre, Wolfenstein: The New Order, Metro 2033 Redux e altri giochi si uniranno al crescente catalogo di Xbox Game Pass.Inoltre, come riportato su Xbox.com, il 2 ottobre l'attesissimo Forza Horizon 4 verrà lanciato su Xbox Game Pass lo stesso giorno della sua uscita mondiale. Read more…