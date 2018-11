Volkswagen-Ford - Anche le fabbriche saranno condivise

Volkswagen -Ford - La piattaforma elettrica potrebbe essere condivisa : La Volkswagen potrebbe condividere la propria piattaforma elettrica Meb con altre aziende, Ford in primis. stato lo stesso Frank Witter, Chief Financial Officier della Casa di Wolfsburg, ad aprire uno spiraglio riguardo alla possibile condivisione della base sulla quale nasceranno tutte le future elettriche del gruppo: "sarebbe teoricamente possibile fornire l'accesso (alle nostre tecnologie, ndr) a marchi al di fuori del gruppo ...

Ford-Volkswagen - prove di alleanza. Ma di matrimonio ancora non si parla : Con Volkswagen “abbiamo intavolato delle discussioni sul come aiutarci reciprocamente a livello globale. La collaborazione non ha limiti di nessun tipo, che si tratti di tecnologia, segmenti di prodotto o geografia”: parole di Bob Shanks, direttore finanziario di Ford. Come anticipato la scorsa settimana, le due multinazionali sono “in serie trattative” per estendere la loro alleanza oltre i veicoli commerciali al fine di condividere ...