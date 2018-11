Vladimir Vladimirovič Nabokov | ripubblicate le sue “Lezioni di letteratura” | “Attenti al

ilfattoquotidiano

: RT @aurelioebasta: Vladimir Vladimirovic Majakovskij Per Noi L'amore non è paradiso terrestre, a noi l'amore annunzia ronzando che di nuo… - ll_lezama : RT @aurelioebasta: Vladimir Vladimirovic Majakovskij Per Noi L'amore non è paradiso terrestre, a noi l'amore annunzia ronzando che di nuo… - alfredoappiani : Dire Straits Tunnel of Love Videoclip - Stregalife2 : RT @aurelioebasta: Vladimir Vladimirovic Majakovskij Per Noi L'amore non è paradiso terrestre, a noi l'amore annunzia ronzando che di nuo… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Editori e scrittori, attenti al mostro del senso comune! È la raccomandazione di uno dei giganti del Novecento,ovič, contenuta nellediorada Adelphi. Il libro raccoglie sette lezioni su capolavori letterari del personale canone dello scrittore russo, da Jane Austen a Joyce, che l’autore di Lolita, docente in America a Wellesley e a Cornell, tenne tra il 1941 e 1958. L’ultima lezione è dedicata a “Arte della letteratura e senso comune”. È qui che il professoravverte gli aspiranti scrittori che nella scrittura di un romanzo è necessario allontanare da subito il “mostro arcigno” del senso comune, del buon senso, sempre incombente. Il mostro del buon senso frignerà con lo scrittore che il libro che sta scrivendo è sbagliato, che non è per il grande pubblico, perché contrario al senso comune e che quindi mai e poi mai ...