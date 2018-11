Vittime del racket | imprenditori parti civili ad Agrigento contro il clan

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un pensiero per le Vittime del maltempo (video) : Il Volo canta l'Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c'è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l'Italia in questi ultimi giorni. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ...

Maltempo - domani i funerali delle 12 Vittime in Sicilia. Si cerca medico disperso : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del Maltempo che ha flagellato l'Italia. Allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio ...

Staglieno - vandalizzata la targa per le Vittime delle Foibe : Tags: cronaca genova giardini Cavagnaro lapide notizie liguria Staglieno vandalizzata la targa vittime delle Foibe Precedente

Christmas lights : un concerto per non dimenticare le Vittime del conflitto in Siria : UNHCR in SiriaUNHCR in SiriaUNHCR in SiriaUNHCR in SiriaUNHCR in SiriaUNHCR in SiriaTra poco meno di due mesi sarà Natale: al caldo delle nostre case festeggeremo la festività per eccellenza, magari davanti a una tavola imbandita e con decine di pacchetti sotto l’albero. Ma nello stesso periodo, a 3000 km da qui, in Siria, milioni di sfollati, tra cui anziani, donne e bambini, saranno costretti a sopportare il freddo e la devastazione, ...

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. La conta delle Vittime e dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle Vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Le Vittime del maltempo in Sicilia - la solidarietà di Mattarella - arriva Conte : 10 vittime in provincia di Palermo, nove a Casteldaccia e una Vicari, e due in provincia di Agrigento. Questo il bilancio delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Sicilia nord occidentale, per un ...

Maltempo : Genova ricorda le Vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014 : Momenti di forte commozione oggi a Genova, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna, in occasione della commemorazione delle vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011. Furono Shpresa, Gianissa e Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le persone che persero la vita a causa dell’esondazione del Rio Fereggiano, nel quartiere di Marassi. “C’e’ ancora molto da lavorare per ...

Maltempo - alluvione a Palermo : i corpi delle Vittime di Casteldaccia “violentati” da acqua e detriti : 1/37 LaPresse/Guglielmo Mangiapane ...

Maltempo Sicilia : recuperate le salme delle Vittime nell’Agrigentino : Recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri i corpi di Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Cl), e della moglie, tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania. Un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l’altro ad oltre 500 metri. La coppia era arrivata da un paio di giorni a Cammarata (Ag), da Francoforte, dovevano trascorrere un breve soggiorno nell’agrigentino. Lungo una strada interpoderale ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle Vittime : 1/26 ...

Maltempo - Vittime a Palermo : bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio alla Festa delle Forze Alrmate : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che nella giornata di oggi e in quella di domani siano esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del Maltempo a Casteldaccia e Vicari. “Mi sembra un atto doveroso esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia. Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché ...

Di Maio promette risarcimenti alle Vittime del salvabanche - ma il rimborso sarà del 30% : ' I soldi ci sono.. abbiamo stanziato in manovra un miliardo e mezzo' dice il leader Cinquestelle. In realtà non è previsto un risarcimento completo degli investimenti perduti, ma un 30% e fino a 100.

Maltempo : tragedia Casteldaccia - i nomi delle Vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre