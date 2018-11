Video Udinese Milan | 0-1 | | highlights e gol della partita | Serie A 11giornata

Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Questa sera il Milan alla Dacia Arena di Udine cercava i tre punti per confermarsi in zona Champions, obiettivo stagionale dichiarato dalla società rossonera. Così però che non sembrava essere riuscito per gli uomini di Gennaro Gattuso. Gli ospiti fino al 97′ avevano impattato contro l’Udinese non riuscendo ad andare oltre il pareggio per 0-0. […] L'articolo Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. Video Gol, pagelle e tabellino ...

E' la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l'Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso!

Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Genoa-Udinese 2-2– Spettacolo e gol a Marassi. Una partita che, alla vigilia, era in dubbio per l’allerta meteo, ma che alla fine ha regalato ben 4 gol e molte emozioni agli spettatori. I liguri buttano via un successo che, per quanto visto in campo nel primo tempo, sembrava cosa fatta. Gli uomini di Juric, reduci […] L'articolo Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Video Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Highlights Serie A : Udinese-Napoli 0-3 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Udinese Napoli di Sabato 20 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Udinese-Napoli – Nel primo tempo Verdi si ferma per infortunio alla prima azione, Ancelotti lo sostituisce con Fabian Ruiz che, appena dieci minuti dopo, supera Scuffet con […] L'articolo Highlights Serie A: Udinese-Napoli 0-3 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...