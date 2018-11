Victoria Beckham parla del ritorno delle Spice Girls | “Ecco perché non sarò in tour”

Victoria Beckham ha scritto un bellissimo messaggio al resto delle Spice Girls in occasione del reunion tour : Victoria ripensaci! The post Victoria Beckham ha scritto un bellissimo messaggio al resto delle Spice Girls in occasione del reunion tour appeared first on News Mtv Italia.

Spice Girls - la reunion - senza Victoria Beckham - è ufficiale : sei concerti negli stadi UK in estate : ... 2018 Le date per il momento confermate sono quelle di Manchester, il primo giugno,, Coventry, il 3,, Sunderland, il 6,, Edimburgo, l'8,, Bristol, il 10, e Londra, il 15,: tutti gli spettacoli ...

Le Spice Girls si riuniranno per un tour nel 2019 - ma senza Victoria Beckham : Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm — quattro delle cinque componenti delle Spice Girls, il più famoso gruppo pop femminile della storia — hanno annunciato oggi che si riuniranno per un tour in programma nel 2019 con sole

Spice Girls - reunion e tournée nel 2019 : mancherà solo Victoria Beckham : Ancora Wannabe e Viva Forever ma senza l'adorabile broncio della Posh Spice. Dopo mesi di rumors si fa più reale per le Spice Girls - secondo quanto riporta The Sun - il progetto di tornare assieme ...

Spice Girls - reunion e tournée nel 2019 : mancherà solo Victoria Beckham : Ancora Wannabe e Viva Forever ma senza l'adorabile broncio della Posh Spice. Dopo mesi di rumors si fa più reale per le Spice Girls - secondo quanto riporta The Sun - il progetto di tornare assieme ...

Spice Girls progettano tour ma senza Victoria Beckham : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ladri in casa di David e Victoria Beckham - l'ex Spice Girls furiosa col marito : Un principio, questo, che potrebbe diventare giurisprudenza e riguardare anche i cittadini comuni, meno comuni e facoltosi di una delle famiglie più amate di tutto il mondo.

Victoria Beckham è arrivata in Australia con Harper : Ad affrontare insieme a lei questo viaggio di lavoro dall'altra parte del mondo c'è anche un'amica fidata davvero speciale, la piccola Harper Seven che si è goduta qualche ora mamma- figlia in un ...

Victoria Beckham in lacrime per ciò che David ha detto sul loro matrimoio. “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa” : ecco cosa è successo : “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa Beckham“. Una fonte anonima vicina alla coppia definisce così la situazione tra David e Victoria, una delle coppie vip più celebri e solide. Ad incrinare il rapporto tra i due sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore in un’intervista: “Essere sposato con Victoria è un duro lavoro“, ha detto David Beckham gettando nello sconforto ...

Victoria Beckham in lacrime dopo alcune dichiarazioni del marito : Sono giorni difficili per Victoria Beckham . dopo i litigi che hanno messo a dura prova la reunion delle Spice Girls, la cantante e stilista e moglie di David Beckham deve fare i conti anche con un'...

David Beckham esagera con le parole su Victoria : Potrebbe esserci aria di crisi in casa Beckham. David ha fatto piangere la sua Victoria con alcune dichiarazioni sul loro matrimonio. In vent’anni non si sono mai separati, ma non è tutto oro quello che luccica. Il campione durante la trasmissione “The Sunday Project” in onda su una tv australiana ha ammesso: «Il mio matrimonio con Victoria è complicato. E lo è diventato un po’ di più nell’ultimo periodo». Le sue parole stanno ...

David e Victoria Beckham sono in crisi? Le parole del sexy campione fanno presagire il peggio : Le sue parole stanno facendo il giro del mondo e introducono l'ipotesi di una possibile separazione dalla moglie dopo quasi vent'anni di matrimonio . Se l'indiscrezione trovasse fondamento, sarebbe ...

David Beckham "esagera" con Victoria : «Un lavoraccio». E scoppia subito la crisi : Aria di crisi in casa Beckham. David ha fatto piangere la sua Victoria con alcune dichiarazioni sul loro matrimonio. In vent'anni non si sono mai separati, ma non è tutto oro quello che...

L’instancabile Victoria Beckham si prende qualche giorno di riposo : David e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, ...