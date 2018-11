Veneto pronto alla ricostruzione | Zaia | Impianti sciistici aperti l' 8 dicembre

ilgiornale

(Di lunedì 5 novembre 2018) È la furia della montagna. La furia che spazza via tutto quello che incontra. Da giorni le popolazioni del bellunese stanno vivendo un incubo. È l"incubo della natura che si abbatte sulla natura stessa, è l"incubo di essere senza acqua, senza luce, senza gas, senza un tetto sulla testa. Ma soprattutto l"incubo che possa tornare.Il maltempo nel bellunese arriva nella giornata di lunedì, lunedì scorso, una settimana fa. Lì per lì sembrava un temporale come tutti gli altri, forse più potente, ma poi. Poi la furia. Poi la tempesta. Poi la devastazione. Il vento ha soffiato a 190km/h. I pali della luce si sono spezzati come grissini. Gli alberi, le piante sono caduti. Chi a destra, chi a sinistra. Le distese di piante sembrano campi di sterminio. I tetti si sono scoperchiati. Le strade si sono squarciate. L"asfalto è ceduto. I torrenti si sono riempiti di fango legname e acqua melmosa. I ...