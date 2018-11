Vai in cucina Bufera sul senatore Pd | Ha offeso la grillina

ilgiornale

: RT @ilmessaggeroit: «Vai in cucina»: l'offesa sessista del senatore Pd Laus alla grillina Maiorano - bobtrobb : RT @ilmessaggeroit: «Vai in cucina»: l'offesa sessista del senatore Pd Laus alla grillina Maiorano - zazoomblog : Vai in cucina: loffesa sessista del senatore Pd Laus alla grillina Maiorano - #cucina: #loffesa #sessista… - jovinow : ?? Accusano di sessismo ed omofobia sempre gli altri, nel #Pd c'è chi dovrebbe fare il 'mea culpa' anziché peccare d… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Scoppia lasu undel Pd. A denunciare le parole che avrebbe usato riferendosi ad una collega in Senato è la Lega. "L'inqualificabile commento ('vai in!') riferito dalLaus del Pd alla senatrice Maiorino del MoVimento Cinque Stelle durante il suo intervento in discussione generale al Senatosul dl Sicurezza è da censurare e condannare senza alcuna esitazione", attacca il Carroccio.Le senatrici leghiste puntano l'indice contro "la pochezza dell'epiteto tradisce altrettanta pochezza culturale e stupisce provenga da una parte politica che costantemente si professa vicina alle donne e alla loro condizione". "La dialettica istituzionale e parlamentare - si legge nella nota - seppur dura ed accesa, non può e non deve trascendere ai livelli più infimi e non consoni all'Assemblea ed al mandato conferitoci dai cittadini. Noi senatrici della Lega, esprimendo tutta la ...