Usa | studente 14enne lo insulta dopo rimprovero | prof lo prende a pugni in classe

Gb - scuole islamiche sotto accUsa : "Studentesse segregate" : Il governo britannico ha recentemente aperto un'indagine nei confronti di alcune scuole islamiche del Regno Unito . Tali istituti sono stati infatti accusati dalle autorità di praticare ' ...

Usa : sparatoria in una scuola - uno studente ucciso ed uno arrestato :

Studentessa violentata e segregata : 43enne denunciato/ Rimini - invitata a casa con la scUsa di un massaggio : Studentessa violentata e segregata a Rimini da un 43enne pakistano: denunciato a piede libero. L'avrebbe invitata a casa con la scusa di un massaggio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 18:29:00 GMT)

RagUsa - violenza sessuale su una studentessa 14enne : arrestato collaboratore scolastico : L'ultrasessantenne gambiano avrebbe avuto atteggiamenti equivoci anche nei confronti di altre alunne di Modica. La squadra mobile di Ragusa ha anche arrestato un mediatore culturale gambiano di 27 anni con l'accusa di violenza sessuale e lesioni gravi.Continua a leggere

AccUsato di aver abUsato di una studentessa quindicenne - prof viene aggredito brutalmente dal padre della ragazza : L'aggressione è avvenuta tra le mura della scuola Santa Marta. La vittima, Franco Crucero, era stata denunciata per aver abusato sessualmente di una ragazzina. Quando il padre della vittima lo ha incrociato per i corridoi dell'istituto si è avventato contro di lui sferrandogli 22 pugni in faccia. La scena si è svolta sotto lo sguardo attonito della ragazzina.Continua a leggere

Usa - studentessa mette le ceneri del nonno defunto nei biscotti : poi li fa assaggiare : Una vicenda che probabilmente non si chiudera' davanti ad un tribunale, ma lo scherzo rifilato [VIDEO] da una giovane studentessa americana della Da Vinci Charter Academy di Davis, in California, non deve essere stato sicuramente piacevole per i suoi compagni di classe. La ragazza infatti ha preparato una ricetta, è il caso di dirlo, a dir poco macabra. Infatti la stessa giovane ha preparato dei biscotti, aggiungendoci all'interno un ingrediente ...

Stupro Firenze - carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega rinviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...