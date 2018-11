Usa al voto Midterm | il primo vero referendum su Trump

Usa : Midterm - per 7 su 10 sarà un voto su Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa 2018 : in gioco il Congresso - ma è un voto anche su Trump : La posta politica è enorme: dal voto in sostanza dipende la governabilità del Paese nei prossimi due anni. A testimoniare l'importanza di queste elezioni, anche i soldi spesi: saranno, infatti, le ...

Voto Usa - Obama : no al vecchio copione di privilegi - cambiamo : La buona notizia, Indiana, è che quando votate potete respingere tutta la politica di questo genere", ha detto Obama dall'Indiana dove è andato in sostegno del candidato Joe Donnelly. "Mentre cercano ...

Borse in rosso in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread sopra 290 : MILANO - Ore 9.30. Partenza debole per le Borse europee: Milano è la peggior e cede lo 0,42%, Londra arretra dello 0,14% e Parigi dello 0,06%, mentre Francoforte si mantiene appena sopra la parità. Un ...

Usa - candidato gop : "Hacker dem al voto" : 21.31 E' polemica in Georgia, Stato del Sud degli Stati Uniti, per il voto di metà mandato, "midterm". Il segretario di Stato locale, Kemp, candidato repubblicano per la carica di governatore, ha annunciato un'inchiesta sul partito democratico locale per un fallito tentativo di hackerare il sistema statale di registrazione del voto Il partito democratico della Georgia ha definito le accuse "false al 100%" e l'indagine "un altro esempio di ...

Elezioni Usa - martedì il voto di Midterm. I democratici puntano alla maggioranza della Camera : martedì 6 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per le Elezioni di metà mandato. Si rinnovano gran parte del Congresso e 36 governatori su 50. In ballo ci sono tutti i 435 seggi della Camera , United ...

Usa - Twitter cancella 100 mila account che boicottavano il voto al Midterm di Trump : Twitter ha cancellato oltre 100 mila account che invitavano gli elettori americani a boicottare il voto per il Midterm 2018, il rinnovo di metà mandato del Congresso Usa previsto per il prossimo 6 ...

Voto Usa - Twitter : via 10mila account : 2.16 Twitter ha cancellato oltre 10mila account automatici che postavano messaggi invitanti a non andare a votare alle elezioni di midterm e che apparivano erroneamente provenire dai democratici. Lo ha reso noto il social media alla Reuters, come si legge sul suo sito. La rimozione risale a fine settembreinizio ottobre,su segnalazione dei dem. Il numero degli account eliminati è modesto se rapportato ai milioni di account cancellati per la ...

Usa - un Paese dilaniato al voto di medio termine. "Referendum su Trump" : Per galvanizzare la base, The Donald punta sui suoi cavalli di battaglia, dal pugno duro contro l'immigrazione al boom dell'economia. Innanzitutto, quindi, ribadisce l'impegno per arginare la ...

Onu - Maduro : colpo a Usa voto su embargo : ANSA, - CARACAS, 2 NOV - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito oggi una "legnata" agli Stati Uniti il risultato del voto in Assemblea generale di approvazione di una mozione contro ...

GerUsalemme al voto : per la scelta del sindaco la città guarda oltre l'appartenenza etnica : Gerusalemme vota. Per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Per Israele è un martedì elettorale di grande importanza, perché investe il rinnovo di oltre 200 municipalità. Tra le 200, Gerusalemme è la più significativa. Perché si vota nella Città contesa. Ed è un voto che va oltre la pur importante dimensione amministrativa. Perché tutto a Gerusalemme si amplifica, ...

Macchine per il voto elettronico? Negli Usa meno sicure di un colabrodo : Quando si parla di voto elettronico, o persino di voto online, alcuni pensano a un futuro in cui finalmente usciremo dalla preistoria degli scatoloni di carta ed entreremo nel ventunesimo secolo. Altri, per contro, sono terrorizzati alla prospettiva che i dati possano essere falsati dagli hacker. Quali saranno gli scenari che si apriranno realmente in Italia se e quando cambieremo il metodo di voto è difficile a dirsi oggi. Un ricercatore per la ...