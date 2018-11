Usa | al via processo a El Chapo a New York | aula blindata

Iran : inviato speciale Usa Hook - Ue e altri partner devono decidere se fare affari con un regime o con Washington : ... Spv, , Hook ha sottolineato che i paesi e le aziende europee devono scegliere se conviene commerciare con un "regime" che diffonde il terrorismo nel mondo e che ha alti rischi oppure lavorare con ...

Savona - chiUsa momentaneamente via Pia - lato piazza della Maddalena : chiusa momentaneamente al traffico dei pedoni via Pia a Savona lato piazza della Maddalna a causa della caduta di alcuni pezzi di ardesia da un palazzo nei pressi della tabaccheria. I tecnici comunali ...

RagUsa - passaggio al livello di via Paestum : chiuso per lavori : L'8 e il 9 novembre il passaggio di via Paestum sarà chiuso al traffico per lavori a cura di RFI. Ecco gli orari di chiusura nei rispettivi giorni.

Usa Iran al via le nuove sanzioni - : Al via il nuovo round di misure contro l'economia degli ayatollah. È l'inizio dell'ennesima escalation di tensione tra Washington e Teheran, anche se le ragioni di questa mossa non sono geopolitiche ma rispondono a una logica di politica ...

Strage di via d'Amelio - il Viminale chiede i danni ai poliziotti accUsati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

Base militare Usa in Polonia - monito del presidente bielorusso Lukashenko a Varsavia - : Lukashenko ha aggiunto che il mondo apprezza l'impegno e le azioni della Bielorussia per garantire la sicurezza nella regione europea. "Oggi hanno finalmente capito quale fosse il prezzo di questo ...

Migranti : quattro carovane in Messico viaggiano verso Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Teheran : gli Usa non sono mai riusciti a impedire all'Iran di seguire la via dell'indipendenza e della resistenza : Questo Sabato il leader della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha sottolineato che l'obiettivo delle sanzioni degli Stati Uniti è di paralizzare e fermare l'economia iraniana, ma ...

Pyongyang : via sanzioni Usa o nucleare : 11.14 La Corea del Nord minaccia di far ripartire l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang sulla strada della denuclearizzazione. E' quanto si evince da un commento di Kwon Jong-gun, direttore dell'Istituto per gli Studi americani che fa capo al ministero degli Esteri nordcoreano, che mostra insofferenza verso l'amministrazione Trump, che "continua a mantenere ...

Voto Usa - Twitter : via 10mila account : 2.16 Twitter ha cancellato oltre 10mila account automatici che postavano messaggi invitanti a non andare a votare alle elezioni di midterm e che apparivano erroneamente provenire dai democratici. Lo ha reso noto il social media alla Reuters, come si legge sul suo sito. La rimozione risale a fine settembreinizio ottobre,su segnalazione dei dem. Il numero degli account eliminati è modesto se rapportato ai milioni di account cancellati per la ...

Maltempo : calcinacci da cavalcavia - chiUsa la SS131 in Sardegna : Le forti piogge di questi giorni hanno causato l’improvvisa caduta di calcinacci da un cavalcavia all’altezza del bivio per Mores, in provincia di Sassari. La polizia stradale, d’intesa con i vigili del fuoco e l’Anas, ha interrotto il traffico lungo il tratto della statale 131 in direzione di Cagliari, tra il bivio di Torralba a quello in uscita da Thiesi. I due svincoli saranno utilizzati per la viabilita’ ...

RagUsa - la mini voragine di Via Ducezio : transennata da un anno : A Ragusa in via Ducezio lo spiazzale con una mini voragine, la denuncia di Ragusa in Movimento: lo avevamo segnalato alla vecchia amministrazione

A SiracUsa via al San Martino PuppetFest : Una folla giocosa e allegra, festosa e colorata, domani dalle 15, invaderà la città di Siracusa. Partirà dai Villini, per