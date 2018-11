Uomini e donne | raptus di Tina Cipollari contro Gemma Galgani | il pubblico la vuole

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 05/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con un filmato riguardante quello che è successo nel backstage tra Gemma e Rocco. Il filmato però viene interrotto da Tina che, simpaticamente, fa il verso alla bionda torinese! Gemma fa il suo ingresso in studio e subito inizia un battibecco con la dama che si dice “avvelenata” dopo aver pensato e ripensato alla sua storia con Rocco. È convinta che lui non sia mai stato ...

Uomini e Donne news - Tina troppo aggressiva? Il pubblico si ribella : Uomini e Donne news: Tina Cipollari è troppo aggressiva in studio? Il pubblico indignato Tina Cipollari a Uomini e Donne si comporta in modo troppo aggressivo? In queste ore il pubblico appare indignato sui social. In particolare, l’opinionista si è nuovamente scontrata con Gemma Galgani. Le due hanno avuto uno scontro fisico, causato proprio dalla […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina troppo aggressiva? Il pubblico si ribella ...

Uomini e Donne - Rocco ha usato Gemma? Il dubbio aumenta - ecco perché : Uomini e Donne, Rocco sta usando Gemma per ottenere popolarità? Rocco del Trono Over sta fingendo con Gemma a Uomini e Donne? Sembra proprio che la Galgani ne sia convinta. Anche Mariangela e Nino si dicono sicuri di questo dettaglio. Si intromette pure Barbara, sicura che il cavaliere stia fingendo. Ma non solo, sui social […] L'articolo Uomini e Donne, Rocco ha usato Gemma? Il dubbio aumenta, ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - trono over : Gemma in lacrime per Rocco | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata ovviamente è iniziata con Gemma Galgani, autentica protagonista del programma di Maria De Filippi. La dama sta conoscendo il cavaliere Rocco. La settimana scorsa, la dama torinese è stata colta da un malore in studio ed è stata accompagnata fuori dal dottore e dal cavaliere Rocco. Un attacco d’ansia che ha messo a dura prova l’ex compagna ...

Uomini e donne - Giulia De Lellis e Irama : parla l'ex fidanzata del cantante 'Fino a una settimana fa...' : La notizia-bomba lanciata da Spysee su una presunta relazione tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Giulia De Lellis e il vincitore dell'ultima edizione di Amici Irama ha fatto il giro del web e ...

Uomini e Donne - Trono Over : la puntata del 5 novembre 2018 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over: la puntata del 5 novembre 2018 pubblicato su Gossipblog.it 05 novembre 2018 13:40.

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati? Il cantante avvistato con la ex Uomini e Donne : Irama e Giulia De Lellis sono stati avvistati insieme nelle scorse ore. Il cantante, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex Grande Fratello Vip, sono apparsi insieme in alcuni scatti sul web. Le foto della cena, presunta romantica, sono spuntate in rete nelle scorse ore, riprese sui social media. Non mostrano null'altro a parte due ragazzi a cena insieme ma c'è chi ci vede molto di più. ...

Uomini e Donne oggi : Rocco delude Gemma Galgani : oggi Uomini e Donne Trono Over: Rocco e Gemma discutono, nuovo cavaliere per la Galgani Dopo il ponte del primo Novembre, torna finalmente in onda Uomini e Donne. Si riparte con una nuova e curiosa puntata del Trono Over. Tina Cipollari inizia subito a punzecchiare Gemma e la dama entra in studio. Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Rocco delude Gemma Galgani proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Giulia De Lellis beccata con il cantante Irama : come li hanno scovati i paparazzi : È la pagina Spysee a sconvolgere il lunedì mattina di molti seguaci dei programmi di Maria De Filippi. Infatti, sul web sta circolando una foto i cui protagonisti sono l'ultimo vincitore di Amici ...

Uomini e Donne : Andrea Zenga ripensa ad Alessandra Sgolastra e lancia una frecciata ad Andrea Cerioli : Il ragazzo rivela: "Se vedessi dei cambiamenti in Alessandra, sarei pronto a darle una seconda possibilità".

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA “discute” con ANDREA e si avvicina a LUCA : Novità nel percorso della tronista TERESA Langella a Uomini e Donne: nelle puntate del trono classico registrate la scorsa settimana, la bella napoletana ha dovuto “salutare” Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, a cui Maria De Filippi ha deciso di dedicare uno spazio a parte, ed è stata affiancata a Ivan Gonzalez e ANDREA Cerioli, i due nuovi ragazzi seduti sul trono. Le anticipazioni segnalano che TERESA ha messo in dubbio il suo ...

Uomini e Donne anticipazioni : la segnalazione su Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi criticato a Uomini e Donne: non è sincero? Maria De Filippi tornerà su Canale 5 oggi pomeriggio. Dopo la pausa per il ponte di Tutti i Santi, Uomini e Donne tingerà nuovamente di rosa il day time dell’ammiraglia Mediaset. In base alle anticipazioni sembrerebbe che a partire dalle 14.45 in onda ci sarà il Trono Classico. La scorsa settimana infatti i tre appuntamenti della trasmissione erano stati tutti dedicati al ...

Uomini e Donne : Ecco Perchè Gemma Galgani è la Dama Più Amata e Odiata! : Gemma Galgani, la Dama di Torino ospite da anni a Uomini e Donne è il personaggio più amato dai fan e più criticato dagli haters. Sale lo share con Gemma Galgani! Continua il clamoroso successo del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne trono over, che grazie ai racconti delle vicende amorose dei personaggi conquista molti dei telespettatori italiani. Sono proprio le puntate del trono senior a raggiungere il più alto livello di ascolti, ...

Uomini e donne - Federica Benincà dimentica Marco Cartasegna : il suo nuovo amore... Chi è : Archiviata la storia d'amore con Marco Cartasegna, la ex corteggiatrice di Uomini e donne , Federica Benicà , ha una nuova fiamma. La bella torinese l'anno scorso era stata una delle protagoniste del ...