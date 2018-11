Uomini e donne | Giulia De Lellis beccata con il cantante Irama | come li hanno scovati i

Uomini e Donne : Andrea Zenga ripensa ad Alessandra Sgolastra e lancia una frecciata ad Andrea Cerioli : Il ragazzo rivela: "Se vedessi dei cambiamenti in Alessandra, sarei pronto a darle una seconda possibilità".

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA “discute” con ANDREA e si avvicina a LUCA : Novità nel percorso della tronista TERESA Langella a Uomini e Donne: nelle puntate del trono classico registrate la scorsa settimana, la bella napoletana ha dovuto “salutare” Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, a cui Maria De Filippi ha deciso di dedicare uno spazio a parte, ed è stata affiancata a Ivan Gonzalez e ANDREA Cerioli, i due nuovi ragazzi seduti sul trono. Le anticipazioni segnalano che TERESA ha messo in dubbio il suo ...

Uomini e Donne anticipazioni : la segnalazione su Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi criticato a Uomini e Donne: non è sincero? Maria De Filippi tornerà su Canale 5 oggi pomeriggio. Dopo la pausa per il ponte di Tutti i Santi, Uomini e Donne tingerà nuovamente di rosa il day time dell’ammiraglia Mediaset. In base alle anticipazioni sembrerebbe che a partire dalle 14.45 in onda ci sarà il Trono Classico. La scorsa settimana infatti i tre appuntamenti della trasmissione erano stati tutti dedicati al ...

Uomini e Donne : Ecco Perchè Gemma Galgani è la Dama Più Amata e Odiata! : Gemma Galgani, la Dama di Torino ospite da anni a Uomini e Donne è il personaggio più amato dai fan e più criticato dagli haters. Sale lo share con Gemma Galgani! Continua il clamoroso successo del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne trono over, che grazie ai racconti delle vicende amorose dei personaggi conquista molti dei telespettatori italiani. Sono proprio le puntate del trono senior a raggiungere il più alto livello di ascolti, ...

Uomini e donne - Federica Benincà dimentica Marco Cartasegna : il suo nuovo amore... Chi è : Archiviata la storia d'amore con Marco Cartasegna, la ex corteggiatrice di Uomini e donne , Federica Benicà , ha una nuova fiamma. La bella torinese l'anno scorso era stata una delle protagoniste del ...

Uomini E Donne. La De Filippi ha deciso di arruolare Valeria Marini nel ruolo di ‘party planner’. Ecco cosa dovrà fare : Novità nel cast di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha infatti deciso di arruolare Valeria Marini nelle puntate del trono classico del dating show. Scopriamo insieme quale sarà il ruolo della showgirl nel programma pomeridiano... L'articolo Uomini E Donne. La De Filippi ha deciso di arruolare Valeria Marini nel ruolo di ‘party planner’. Ecco cosa dovrà fare proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Giulia Cavaglia e il sospetto : lascia? Quello strano messaggio su Lorenzo Riccardi : Il sospetto è che Giulia Cavaglia abbia lasciato Uomini e donne di Maria De Filippi. Del resto Giulia se si ripresentasse dovrebbe difendersi in trasmissione da pesanti accuse. Lorenzo Riccardi ha dei ...

Giorgio Manetti potrebbe presto tornare in televisione - ma non a Uomini e donne : Giorgio Manetti non fa più parte del parterre del Trono Over di Uomini e donne dall'inizio della stagione 2018/19; la sua assenza si sente e molti telespettatori del programma rimpiangono il protagonista indiscusso degli anni scorsi e il suo complicato rapporto con Gemma Galgani. E, mentre quest'ultima sembra ancora confusa, soprattutto a causa del continuo tira e molla con Rocco Fredella [VIDEO], il 'Gabbiano' si dedica alla sua nuova attivita' ...

Mara Carfagna : 'Parità fra Uomini e donne? Va colmato il divario salariale e occupazionale' : Il documento finale della prima Conferenza dei presidenti di Parlamento del G20, il P20 di Buenos Aires, impegna i Paesi aderenti a mettere i Parlamenti al servizio dei cittadini e renderli sempre più ...

Uomini E Donne : Jack Vanore - assente da qualche puntata - scrive : “Momento tosto - ho avuto paura…” : Da qualche puntata Jack Vanore non si vede più a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Adesso riappare con un messaggio su Instagram: “Eccomi. Non sono sparito, sono qua. Ringrazio tutte le persone che... L'articolo Uomini E Donne: Jack Vanore, assente da qualche puntata, scrive: “Momento tosto, ho avuto paura…” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne anticipazioni : VALERIA MARINI sarà “party planner” : Novità nel cast di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha infatti deciso di arruolare VALERIA MARINI nelle puntate del trono classico del dating show. Scopriamo insieme quale sarà il ruolo della showgirl nel programma pomeridiano di Canale 5. Come segnalato nei nostri post precedenti di anticipazioni, la De Filippi ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale ai tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni; Teresa Langella è quindi stata ...

