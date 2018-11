Unomattina | Mauro Corona insulta le due conduttrici | ' Andate a quel paese'

Unomattina - Mauro Corona insulta Rinaldi e Bisti : “Andate a quel paese” : Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina, le parole di Mauro Corona Mattinata complicata per Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina. Le due conduttrici hanno dovuto fronteggiare un evento imprevisto, con un ospite inviperito. Il primo appuntamento settimanale della trasmissione è iniziato come di consueto alle 6.45. La puntata è cominciata con l’attualità e l’informazione, parlando in particolare del maltempo di ...