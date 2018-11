Un' area giochi e 25 mila pasti | con Hill' s a novembre aiutiamo i cuccioli del Rifugio di

'Giochi proibiti' - il degrado dell'area bimbi di Colle Oppio a Roma - : Il reportage di Sky tg24 realizzato nel centro storico di Roma, a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali. Siamo andati nell'area giochi attrezzata di Colle Oppio dove scivoli e altalene sono ...

Municipio II : inaugurata nuova area giochi in scuola Mazzini : Roma – inaugurata questa mattina l’area giochi della scuola Mazzini. La riqualificazione e’ stata possibile grazie alla sinergia tra l’istituto Comprensivo via Volsinio, il Comitato genitori della Mazzini, la Fondazione l’Arcobaleno di Marika Onlus e il Municipio Roma II. “La partecipazione e’ possibile”, dichiarano la presidente Francesca del Bello e l’assessore alle Politiche educative ...

Magliana - area giochi in balia dei vandali. Garipoli (FDI) : immediata richiesta di sgombero dei nomadi nell’area : “Assurda nuova situazione di degrado ed insicurezza nell’area giochi sita in Lungotevere della Magliana altezza Pian Due Torri”, così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI. “immediata la nostra richiesta – continua Garipoli – al Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di sgombero dell’insediamento di nomadi e camper nella limitrofa ...

Torquati-Ribera : chiediamo riqualificazione area giochi Largo Sperlonga : Roma – “Oggi abbiamo presentato un atto, che porteremo fuori sacco domani in Consiglio municipale, per porre fine allo stato di abbandono dell’area giochi di Largo Sperlonga. Con l’atto chiediamo la definizione patrimoniale dell’area, ma anche degli interventi di riqualificazione”. “Nonche’ la possibilita’ anche per i volontari di occuparsene. La sicurezza dei territori e l’integrazione ...

