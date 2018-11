Una rampa di lancio per giovani e startupper in tecnologie avanzate

Modena-Skipass - quattordici italiani su Una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo : Conto alla rovescia per Modena-Skipass: nel weekend 14 italiani su una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo Il conto alla rovescia per il grande evento di Modena-Skipass sta per terminare. Giovedì 1 novembre la fiera annuale degli sport invernali prenderà il via con una serie di appuntamenti da non perdere, dall’incontro del Presidente FISI Flavio Roda con pubblico e stampa alla consegna del premio ATLETA DELL’ANNO ...