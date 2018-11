Una petizione per accogliere Asia Bibi in Italia

Liga e Relevent lanciano Una petizione per portare Girona-Barcellona in USA : La Liga e Relevent hanno lanciato una petizione tra i tifosi americani per far disputare l'incontro negli Stati Uniti. L'articolo Liga e Relevent lanciano una petizione per portare Girona-Barcellona in USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Fate di più per i giovani'. Una petizione : Il dibattito sulle pensioni entra raramente nel merito dei provvedimenti. Si fa passare il messaggio che sui prepensionamenti siano tutti d'accordo e l'unico elemento di dibattito sia come finanziarli.

Da Napoli Una petizione popolare per ridare dignità ai pensionati : Si discute tanto dei pensionati, che purtroppo sono considerati dalla politica solo una risorsa economica, dei numeri! La "quota 100" ne è la dimostrazione. " Aldilà dell'aspetto economico, quando si ...

“Ue fermi allevamenti in gabbia”. Petizione di 130 associazioni punta a un milione di firme : “E’ Una questione di salute” : Una Petizione europea per mettere fine all’era delle gabbie negli allevamenti di animali perché sono “una crudeltà gratuita, una barbarie istituzionalizzata e anacronistica”. Ma anche e soprattutto una questione di salute. Per questo è stata lanciata martedì 16 ottobre alla Camera dei Deputati la campagna italiana di End the Cage age, iniziativa di cittadini europei che chiedono a Bruxelles di archiviare per sempre l’ingabbiamento a cui sono ...

Allevamenti - basta con le gabbie e l’uso massiccio di antibiotici. Una petizione alla Camera : La nostra salute passa anche dal benessere degli animali. I polli stipati in batteria sono più stressati e più soggetti ad ammalarsi e a prendere antibiotici (anche quando non servono, a scopo preventivo, per evitare epidemie nei capannoni). E l’uso massiccio di antibiotici negli Allevamenti intensivi favorisce l’antibiotico-resistenza, minaccia mondiale che colpisce uomini e animali. Oggi 19 associazioni italiane (tra cui Animal equality, Ciwf ...

Rimini - Zanza ricordato anche dal Telegraph e parte la petizione per intitolargli Una strada : BOLOGNA - Sui quotidiani anglosassoni la sezione degli «Obituaries» dedicata al ricordo delle persone da poco scomparse - quella che in Italia potrebbe essere definita la pagina dei necrologi - ...

Il congedo di paternità rischia di sparire : online Una petizione per salvarlo : Il congedo di paternità rischia di sparire. Se non verrà rifinanziato attraverso la prossima Legge di stabilità, dal primo gennaio 2019 i neo papà non avranno neanche un giorno obbligatorio retribuito ...

Gino Paoli : "Toninelli? L'idea di un ponte vivibile è Una stronzata. Bisogna essere cretino per entrare in competizione con Renzo Piano" : Un genovese d'eccezione contro il ministro Toninelli. Intervistato da Rai Radio 1, Gino Paoli si scaglia contro L'idea di "ponte vivibile", con ristoranti, negozi e altre attività, accennata dall'esponente 5 stelle in un'intervista. "Si, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio...", ha dichiarato Paoli prima di affondare il colpo: "È una stronzata. Quando uno si mette in competizione col più ...

EDOARDO ANGELA - CHI È IL FIGLIO DI ALBERTO/ "Facciamo Una petizione per farlo diventare patrimonio italiano" : Il FIGLIO di ALBERTO (e nipote di Piero) ANGELA sta facendo impazzire il web. Il suo nome è EDOARDO, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Uefa - la terza competizione : Una nuova coppa per club : Una nuova coppa per i club calcistici europei che si affiancherà a Champions League ed Europa League. L’ipotesi anticipata a fine agosto dalla Bild si è trasformata in realtà dopo l’annuncio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus ma in questo caso numero uno della European club Association (l’Associazione dei club europei), che ha confermato l’avvio di una nuova competizione continentale a partire dalla stagione 2021-2022. “Previa ...

“La Rai mandi in onda la fiction di Peppe Fiorello” : telespettatori lanciano Una petizione per vedere Tutto il mondo è paese : Una petizione chiede a gran voce la messa in onda di Tutto il mondo è paese, il film-movie con Beppe Fiorello nei panni di protagonista già registrato, montato e pronto per essere messo all’interno del palinsesto di Rai 1, dove era previsto per febbraio scorso. La storia è liberamente ispirata al famoso “modello di accoglienza” di Riace, la cittadina nota per i suoi Bronzi e per il modello di integrazione che ha fatto il giro del mondo ...

Una petizione per Raikkonen in Ferrari : si mobilitano i fan : I tifosi di Raikkonen non mollano: Iceman deve rimanere in Ferrari per evidenti meriti e così è stata lanciata una petizione online."Sostituire Kimi Raikkonen solo a causa di un accordo esistente fatto dalla precedente gestione della Ferrari non è giustificabile mentre l'attuale Capo della Scuderia Ferrari e Sebastian Vettel hanno bisogno di Kimi per mantenere l'equilibrio nella squadra. Anche Kimi ha sovraperformato Vettel numero di volte ...