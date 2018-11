Una nuova Europa sovranista sarebbe un guaio per l' Italia

Maltempo - allerta arancione in 4 regioni. In arrivo Una nuova perturbazione : Il Maltempo continua a sferzare in Italia, e la Protezione Civile lascia l'allerta arancione ancora in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Esteso l'allerta gialla in quattordici regioni. In ...

Meteo - allerta arancione in 4 regioni. E da domani arriva Una nuova perturbazione : La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Da domani arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Miglioramenti solo a partire da giovedì.Continua a leggere

Una nuova struttura per il centro neuromotulesi a Vittoria : Sarà inaugurata l'11 novembre la nuova sede per il centro medico sociale per neuromotulesi a Vittoria. Si tratta di un primo stralcio funzionale

OUTLANDER - Episodio 4x01 : I Fraser iniziano Una nuova vita in America : I signori Fraser sono tornati!Da stasera, infatti, vedremo gli episodi della quarta stagione tratta da Drums of Autumn di Diana Gabaldon. Siete pronti a dare il bentornato a Jamie e Claire?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti:In Giamaica, Jamie e Claire tentano in tutti i modi di salvare il giovane Ian dalle grinfie di Geillis che sta preparando il suo ritorno nel 20° secolo sacrificando il ragazzo.Tra profezie, danze indigene, scontri ...

PrimeOS è Una nuova soluzione che porta Android su PC e notebook : PrimeOS, un nuovo fork di Android-x86, permette di utilizzare Android anche sui computer più vecchi, anche se per il momento è ancora in sviluppo. L'articolo PrimeOS è una nuova soluzione che porta Android su PC e notebook proviene da TuttoAndroid.

La Nuova Caledonia è stufa di essere Una colonia francese. Forse : Tesoro di biodiversità, la Nuova Caledonia possiede, inoltre, una delle tre barriere coralline più estese al mondo, oltre ad una fauna e una flora endemiche eccezionali, valse all'arcipelago l'...

Ponte Morandi - nuova tesi sul crollo/ Ultime notizie - ingegner Marion "Rotolo di acciaio come Una cannonata' - IlSussidiario.net : Ponte Morandi, "crollo forse per caduta bobina da tir". ingegnere Agostino Marioni sentito in procura. Le Ultime notizie sulle indagini

Genova - una testimonianza davanti al pm evoca Una nuova tesi sul crollo del ponte Morandi : A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta di un rotolo di acciaio trasportato dal camion passato sul ponte pochi secondi prima, e non la corrosione degli stralli -

Diramata Una nuova allerta meteo : il bollettino della protezione civile : Sulla base delle ultime previsioni meteo il dipartimento della protezione civile ha valutato l'allerta meteo rossa sulla...

Maltempo - strade interrotte nel Bellunese ed esondazioni in SiciliaUna nuova vittima a Terracina : Continuano i disagi causati dall’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia: domani sopralluogo del Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, Preoccupa anche il Po

Poetry slam - è nata Una nuova e ottima generazione di poet* : C’è un fantasma che si aggira per l’Italia (poetico-letteraria). E questo fantasma ha le sembianze (magari ancora un po’ volatili, ma ormai evidenti) di una nuova generazione di poeti nati, più o meno, tra gli anni Ottanta e quelli Zero, che è cresciuta nell’ambito del Poetry slam, la malnata gara di poesia in cui a decidere il vincitore è l’altrettanto malnato pubblico, e che oggi pone con serietà e forza la propria opzione stilistica e ...

Una nuova querela per Saviano. Sangiuliano lo porta in tribunale : Si mette male per Roberto Saviano. Dopo esser stato querelato da Matteo Salvini - che lui continua a definire "ministro della malavita" - ecco che arriva un'altra querela. Questa volta, però, dal nuovo direttore di Tg2, Gennaro Sangiuliano.Tutto inzia quando lo scrittore, a nomine ufficializzate, posta questo messaggio su Facebook: "Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2, peggio non si poteva. Sangiuliano, caso esemplare: nominato vicedirettore ...

Fabrizio Corona fa Una nuova critica a Ilary Blasi e Francesco Totti : Ilary Blasi e Francesco Totti: la nuova frecciata di Fabrizio Corona Continua la guerra fredda tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. In queste ore su Instagram il re dei paparazzi ha lanciato una nuova critica alla conduttrice e a Francesco Totti. Dopo la lite furibonda che si è consumata durante la quinta diretta del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Nina Moric ha rincarato ancora una volta la dose sui social, pubblicando una storia su ...

Currant Smart Outlet è Una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa : Da Currant, una startup che realizza dispositivi domestici intelligenti che riducono il consumo energetico, arriva la presa Currant Smart Outlet L'articolo Currant Smart Outlet è una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.